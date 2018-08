Obre la primera residència pública per a menors amb trastorns mentals greus

Barcelona ha inaugurat una residència pionera a l’estat que atendrà menors amb trastorns mentals greus: es diu 'Acompanya’m' i està situada al monestir de Santa Maria de Valldonzella, a la falda del Tibidabo. Es tracta de la primera unitat pública que integra els enfocaments terapèutic, educatiu i residencial per a infants i adolescents amb trastorns de salut mental greus. La majoria són tutelats per la DGAIA i també tenen problemes socials i familiars rellevants. "L’espai no s’ha concebut com a centre hospitalari, sinó com a llar, com un espai que els generi tant confort com es pugui i on tinguin el suport dels professionals", ha dit la consellera de Salut, Alba Vergés.

El centre Acompanya’m, que ha sigut possible gràcies a la cessió d’una part del monestir a la unitat de salut mental infantil i juvenil de l’hospital Sant Joan de Déu Barcelona, té capacitat per a unes 30 persones. Els joves estan repartits en apartaments de cinc o sis persones, que tenen una petita cuina i sala d'estar-menjador. També tenen espais comuns –com sales, un gimnàs i un hort– i estan vigilats en tot moment. Malgrat de moment només hi ha 15 usuaris, al centre ja hi treballen uns 45 professionals entre psicòlegs, psiquiatres, infermers, treballadors socials, educadors socials i mestres.

En un futur, la unitat pretén acollir nens encara més petits per poder fer una tasca preventiva i evitar que caiguin en situacions més greus quan creixin. Però de moment l’estada màxima dels interns serà d’uns 18 mesos, perquè un dels principals objectius és no institucionalitzar-los. "Volem empoderar els joves per no cronificar la seva situació", ha dit el conseller d'Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani. Es tracta que puguin tornar amb les seves famílies, si és possible, i que facin una vida tan normal com es pugui. En aquest sentit, la meitat dels infants i adolescents estan inscrits a escoles de fora del centre i molts fan sortides i petites excursions.



A Catalunya un 4,7% de la població menor de 18 anys ha sigut atesa en algun centre de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ); és a dir, uns 65.221 infants, adolescents i joves. D’aquests menors atesos, un de cada vuit tenen un diagnòstic de trastorn mental greu. En un estudi elaborat per la DGAIA l’any 2013, sobre infants i adolescents en mesura protectora i problemes de salut mental, es conclou que el 24% d’infants i adolescents atesos pateixen algun problema de salut mental.