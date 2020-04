EN DIRECTE | El Govern preveu fer 27.000 tests a residències d'avis abans del 8 de maig

El govern de la Generalitat, dins el nou pla d'acció a les residències, preveu poder fer tests massius a la població de residències de gent gran. Abans del 8 de maig, espera fer 27.000 tests entre una població de 67.000 persones que viuen a residències per a gent gran.

El departament de salut ha habilitat a més 26 nous espais amb 1.044 places disponibles per reubicar persones grans infectades amb Covid-19. Ho ha explicat la coordinadora de residències i directora assistencial de l'atenció primària de l'Institut Català de Salut, Yolanda Lejardi.

L'endemà de conèixer que el nou mètode de càlcul de la Generalitat dobla el nombre de morts per coronavirus a Catalunya i gairebé triplica els contagiats, el departament de Salut compareix en roda de premsa per anunciar noves mesures per frenar l'avanç del coronavirus a les residències de gent gran.

Compareixen la consellera de Salut, Alba Vergés, ,i el gerent d'Ordenació i Cartera de Serveis Assistencials del Departament, Àlex Guarga.

Tenint en compte el nou recompte -que ha confirmat que el total de casos i víctimes de coronavirus a Catalunya és molt més elevat del que sabíem fins ara-, ja son almenys 1.810 les persones que han mort en un geriàtric (un 25,5% de total de casos) i 62, en un centre sociosanitari (un 0,9%).