Els respiradors 3D podrien arribar als hospitals a finals d'aquesta setmana

Els respiradors creats amb impressió 3D que es van anunciar diumenge podrien arribar als hospitals a finals d'aquesta setmana. Després de passar per diferents proves tècniques i sanitàries, com ara la prova amb un pulmó artificial i també amb animals, ara aquests respiradors d'urgència estan només a l'espera del vistiplau de l'Agència Espanyola del Medicament, que és qui homologa el producte final.

Malgrat que s'han "retardat" les previsions inicials dels creadors –una aliança entre el Consorci de la Zona Franca, el fabricant d'electrònica HP, el centre tecnològic Leitat (Tecnio) i la firma automobilística Seat–, el president del Consell Assessor del departament de Salut de la Generalitat i comissionat a Leitat, el doctor Manel Balcells, explica a l'ARA que demà dijous es podrien començar a produir els respiradors amb totes les validacions oficials. Si fos així, confia que en "72 hores" els aparells començaran a arribar als hospitals.

L'objectiu, en tot cas, és que els respiradors comptin amb "totes les garanties", diu Balcells, aclarint que encara hi ha "marge" per treballar. Entre d'altres, explica, perquè s'està guanyant temps recopilant respiradors de centres veterinaris i reciclant-ne de ja existents per fer-los arribar a les UCI. Un cop ajustats tots els paràmetres dels exemplars 3D, la producció podria ser d'entre 50 i 100 respiradors al dia, però Balcells avisa que hi ha un límit: la disponibilitat dels components que es compren, és a dir, els que no es poden imprimir.

"Aquests respiradors també porten un motor i un anemòmetre que no es poden imprimir en 3D", argumenta el delegat especial de l'Estat al Consorci, Pere Navarro. Trobar aquestes peces, comprar-les i acoblar-les amb les impreses pot "limitar la producció", afegeix Balcells, "però com a mínim en podrem fer uns 600", apunta.

Una altra esperança: bifurcadors 3D

L'escassetat de material als hospitals ha generat la necessitat de buscar encara més alternatives. Així, paral·lelament als respiradors 3D, la iniciativa liderada pel Consorci de la Zona Franca també ha deixat pas a una altra idea que s'ha materialitzat en qüestió de dies: crear un accessori per als respiradors que ja existeixen que permeti que, d'un sol aparell, es pugui abastir d'aire a més d'un pacient simultàniament. Es tracta d'un bifurcador amb dues o més sortides que permetrà doblar o triplicar els pacients atesos per cada màquina existent, sempre que els malalts tinguin les mateixes necessitats d'oxigen.

651x366 Així són els primers bifurcadors per a respiradors que la fet l'aliança entre el Consorci de la Zona Franca i Leitat / Consorci Zona Franca Així són els primers bifurcadors per a respiradors que la fet l'aliança entre el Consorci de la Zona Franca i Leitat / Consorci Zona Franca

Aquest dilluns els dissenyadors van fer el primer model i la primera impressió. "Ahir els vam portar a la Vall d'Hebron per passar uns tests sanitaris i ens han demanat alguns petits canvis que ja estan corregits: aquesta tarda ja estem imprimint els nous bifurcadors", explica a l'ARA Navarro, que avança que l'homologació podria arribar "molt ràpidament": "Aquesta mateixa setmana els podríem començar a repartir". A diferència dels respiradors 3D, els bifurcadors són més senzills de produir i no necessiten peces externes. "Se'n poden fer infinits, a un ritme d'un cada 15 minuts", ha dit Balcells.

Circuit fins als hospitals

Des del Consorci, Navarro explica que és el govern espanyol "qui decidirà on s'envia" aquest material fet amb impressores 3D. "Suposo que es destinaran sobretot a Madrid i a Catalunya, ja que malauradament liderem les llistes de víctimes", apunta Navarro. Un cop a Catalunya, Balcells explica que serà el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) qui distribuirà els respiradors i els bifurcadors entre els diferents hospitals. "És una mena de miracle que ens haguem posat tots d'acord per fer tota aquesta feina en tan poc temps", conclou Navarro.