Aquestes són les restriccions d'activitats pel Covid-19 a Catalunya que el departament d'Interior està fent circular per les xarxes. Són algunes de les mesures –algunes són obligacions i d'altres recomanacions– per intentar alentir l'expansió del coronavirus i evitar així el col·lapse del sistema sanitari. El Govern va anunciar ahir que creia que s'havia de confinar Catalunya i limitar els moviments, però no s'actuarà fins que hi hagi llum verda al confinament des de Madrid.

Mentrestant, les recomanacions i restriccions per a resoldre els dubtes de la ciutadania es poden consultar en aquesta pàgina web que el Govern anirà actualitzant permanentment en funció de les decisions que prenguin les autoritats. L'ARA us desgrana els més importants fins ara:

1. Es pot entrar als municipis o sortir-ne?

Per tot Catalunya es demana que no hi hagi mobilitat. A més, a Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí hi ha controls per no entrar-hi ni sortir-ne. Només ho poden fer els serveis essencials.

2. Estaran obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars?

Sí, com a serveis essencials.

3. Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats?

Sí, la distribució alimentària és considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.

4. La gent pot sortir al carrer i comprar?

Sí, per a les compres habituals i evitant aglomeracions i mantenint un metre de distància entre persones.

5. Puc quedar amb gent al carrer?

Sí, si són trobades puntuals i reduïdes en espais oberts, i sempre mantenint les distàncies i mesures de protecció i seguretat.

6. Puc portar els infants al parc?

No és recomanable.

7. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?

Sí, però no és recomanable.

8. Puc visitar els meus familiars dependents?

Sí, per garantir l’atenció que necessitin.

9. Soc persona dependent. La persona que m’assisteix podrà venir?

Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten.

10. Puc anar a sales de vetlla, al tanatori?

Sí, excepte si el difunt sigui a causa de la Covid-19. En tot cas, es recomana mantenir la distància entre persones i evitar el contacte físic.

11. Puc treure a passejar la meva mascota?

Sí, mantenint les distàncies i mesures de protecció i seguretat.

12. Puc anar a bars i restaurants?

Estan tancats des del 14 de març durant quinze dies.

13. Puc anar al cine o teatre?

Estan tancats des del 14 de març durant quinze dies.

14. Les biblioteques/museus/centres cívics estan oberts? Hi puc anar?

Estan tancats des del 14 de març durant quinze dies.

15. Els centres comercials estaran oberts?

No, només els dedicats exclusivament a productes alimentaris, d’higiene o de neteja i els espais dels centres comercials dedicats a aquests productes.

16. Les botigues en general poden obrir?

Sí, amb les limitacions dels centres comercials, i amb la indicació de respectar la separació entre persones. Salut recomana entre 1 i 2 metres entre persones.

17. Tinc una cita mèdica. Hi puc anar?

Si no és urgent, és millor posposar-la.

18. Tinc una cita per rehabilitació. Hi puc anar?

Si no és imprescindible, és millor posposar-la.

19. Funciona el transport públic?

Sí, però amb reducció d’un terç de l’ocupació i no és recomanable utilitzar-lo.

20. Puc anar a fer gestions a l’Ajuntament (multes, impostos...)?

Abans d’anar-hi, consulteu amb l’Ajuntament si podeu fer els tràmits telemàticament o posposar-los.

21. Hi ha un telèfon d’informació centralitzat?

El d’informació és el 012, per a simptomatologia el 061. El 112 només per a emergències i en cap cas per a informació.

22. Estan assegurats els moviments dels serveis d’emergència?

Sí.

23. Què es considera un servei essencial?

Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, electricitat, aigua potable, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris) i escorxadors.

24. Quins són els grups de major risc?

Salut indica que els grups de major risc són les persones d'edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb problemes d'immunitat.