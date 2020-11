La ronda Universitat de Barcelona s'alliberarà del 60% dels trajectes de bus

La ronda Universitat de Barcelona deixarà de funcionar com una gran estació d'autobusos a l'aire lliure. L'anunci el feia, la setmana passada, la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, acompanyada dels veïns que fa anys que reivindiquen aquest canvi i durant la presentació de la reforma urbanística que ja ha començat a la banda mar de la ronda i que busca ampliar les voreres. La concreció d'aquesta expulsió de línies interurbanes de bus es va deixar, llavors, per a la setmana següent, i avui la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, i el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Isidre Gavín, han explicat que es tracta d'un procés lent que encara té punts importants en debat. S'expulsaran línies, sí, però no totes. És, segons la regidora de Mobilitat, "l'inici d'una planificació a llarg termini".

El que sí que hi ha és una certesa: al gener comencen les obres que afecten les voreres de la banda muntanya i les parades de bus n'hauran de marxar. I el pla acordat preveu que 11 de les 15 línies que ara tenen origen i final a la ronda no hi tornin, cosa que ha de suposar una reducció del 60% de les expedicions que sustenta aquesta via.

La ronda Universitat de Barcelona deixarà de funcionar com una gran estació de busos

El que encara no està definit és el detall d'on aniran aquestes línies -algunes es desplaçaran a les estacions del Nord, Sants i Fabra i Puig, i d'altres ocuparan algun altre lloc de l'espai públic amb menys impacte veïnal-, ni quines continuaran tenint una parada al centre de la ciutat encara que no funcioni com a terminal. Les línies que han quedat indultades i seguiran encotxant i desencotxant a la ronda són les exprés que venen de Mataró i de Castelldefels, que, això sí, mentre durin les obres tindran les parades a la plaça Catalunya i a la plaça Universitat respectivament.

La definició, al gener

L'actuació, que fa temps que el consistori demana al Govern, busca descongestionar la ronda Universitat, per on passen a diari més de 400 busos i uns 8.000 usuaris. Però al mateix temps, segons han volgut remarcar tant Alarcón com Gavín, també busca que els canvis no representin una pèrdua de qualitat del serveis per als usuaris del transport públic. És a dir, que la millora de l'espai que reivindiquen els veïns no vagi en contra de la comoditat de les persones que arriben a Barcelona en autobús. I aquí és on ara se centra el debat de quines línies tindran parada al centre i on s'ubicarà cada terminal. Aquest nou mapa haurà d'estar definit al gener per a l'inici d'obres.

A partir del moment que comencin els treballs al costat muntanya, la línia que ve de Lleida, Berga i Puigcerdà, les que surten d'Olesa i Manresa, la de Castelldefels-Port Ginesta, les no exprés del Maresme i les del Garraf ja no tindran parada a la ronda Universitat. A més, l'acord segellat entre consistori, Govern i Àrea Metropolitana també preveu moure cinc terminals més que no són a la ronda: la que hi ha a Consell de Cent-Pau Claris per rebre busos d'Olot i Camprodon, la que hi ha a la Diagonal amb Numància per a la línia de Tortosa, Amposta i Batea; la del passeig de Gràcia per a busos de Salou, Reus, Cambrils i Tarragona, i la del carrer Casp per a la línia de Vic.

L'objectiu d'aquests moviments és concentrar la major part dels autobusos i autocars supramunicipals en estacions, tant a les existents com a les que ja estan en construcció (Sagrera) o les de nova creació que es preveuen al Pla Director d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, com la de la plaça Espanya -serà soterrada- i la de la Zona Universitària -està en debat si en superfície o soterrada-.

"Èxit" del bus-VAO

Alarcón ha admès que aquest, com qualsevol canvi que afecti la mobilitat, serà "difícil" per als usuaris, però ha dit que a la llarga els comportarà una millora del servei, com ja va passar amb la implantació de la nova xarxa de bus de la ciutat. Gavín ha remarcat que els autobusos exprés han tingut un increment notable de demanda, de més del 10% entre 2018 i 2019, i que això obliga a abordar l'excés de congestió. "Forma part de l'agenda del Govern", ha indicat, i ha considerat exitoses actuacions com el carril bus-VAO a la C-31, on ha apuntat que els busos registren un 15% de millora del temps de trajecte. Ha remarcat, també, que el 50% dels viatgers que passen per aquest punt ho fan en bus o vehicles d'alta ocupació i l'altre 50% circula per fora del carril habilitat.