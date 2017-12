Demanen a l'Audiència Nacional que emeti una ordre europea de detenció i entrega contra Netanyahu pel cas de la flotilla de Gaza

L' ONG Rumbo a Gaza ha demanat al jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional la reobertura d'actuacions i l'emissió d'una ordre europea de detenció i entrega contra el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, pel cas del Mavi Marmara, aprofitant la visita que el mandatari farà a Bèlgica el dilluns que ve, 11 de desembre, per entrevistar-se amb autoritats de la UE.

En l' escrit que els advocats de l'ONG han dirigit al jutjat també demanen que Netanyahu sigui posat a disposició de la justícia espanyola. "Les víctimes tenen el dret que s'imparteixi justícia i que els governs nacionals compleixin la seva obligació i no donin suport al presumpte criminal o facin duplicitat política envers el poderós", ha denunciat Laura Arau, una de les persones demandants.

Els fets es remunten al 31 de maig del 2010 quan l'armada israeliana va assaltar violentament en aigües internacionals el vaixell turc Mavi Marmara, integrant de la Flotilla de Gaza. En l'atac hi van perdre la vida 10 passatgers del vaixell i hi va haver desenes de persones ferides.

Rumbo a Gaza va presentar llavors una querella a l'Audiència Nacional per delictes de lesa humanitat comesos en l'assalt, amb detenció il·legal, tortura i deportació, ja que tres dels passatgers -Laura Arau, David Segarra i Manuel Tapial- eren de nacionalitat espanyola. Paral·lelament, el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides va emetre un informe al respecte concloent que els fets eren constitutius de crims de guerra.

"Després de set anys seguim lluitant perquè es faci justícia. No consentim que Israel segueixi gaudint de total impunitat. Accions com les de Trump, que ha declarat Jerusalem capital d'Israel, o les de la Cort Penal internacional, que tot i que afirma que hi ha una base raonable per creure que les Forces d'Ocupació israelianes van cometre crims de guerra, considera que la situació no és prou greu per obrir una investigació, no només ens desprotegeixen a nosaltres i als palestins, sinó que els fa còmplices de les vulneracions de drets humans que Israel segueix cometent a Palestina", conclou Arau.

Pel fet que Netanyahu no es troba en territori espanyol, el cas es manté arxivat provisionalment després del canvi a Espanya de la llei de jurisdicció universal. En visitar Bèlgica, Netanyahu es trobaria en territori Schengen, la qual cosa permetria la reobertura del cas.