Trump atia el foc del conflicte traslladant l’ambaixada a Jerusalem

El president nord-americà, Donald Trump, ha tornat a mostrar la pèrdua de lideratge del seu país i com està d’aïllat respecte als problemes globals del món. Ahir, trencant amb dècades de política exterior dels EUA, va firmar l’ordre per traslladar l’ambaixada nord-americana de Tel Aviv a Jerusalem. Una decisió que, en la pràctica, suposa que el seu govern reconeix que la ciutat tres vegades santa, i per això mateix el lloc més conflictiu històricament del planeta, és la capital de l’Estat d’Israel. Aquesta havia sigut, certament, una de les seves promeses electorals i una exigència del lobi jueu més conservador, que el va ajudar a arribar al poder. I també és cert que el Congrés dels Estats Units ja havia aprovat aquest trasllat el 1995 per una gran majoria. Tanmateix, per prudència i responsabilitat, cap dels anteriors presidents nord-americans havia firmat l’ordre, que s’havia anat ajornant repetidament al llarg de tots aquests anys. Es prioritzava, sàviament, la recerca d’una entesa bilateral i la posada en marxa d’un procés de pau que fins ara tots els presidents nord-americans havien intentat liderar. Trump, amb la seva habitual prepotència, assegura que el procés de pau es manté mentre encén la metxa per dinamitar-lo.

El trasllat de l’ambaixada, que de fet trigarà molts anys a produir-se realment, és un gest simbòlic, però precisament per això les seves conseqüències poden resultar més devastadores. Jerusalem sempre ha estat al centre del conflicte pel seu gran valor simbòlic tant per a la religió jueva com per a la musulmana, que la considera la seva tercera ciutat santa després de la Meca i Medina. La decisió, doncs, no només afecta directament el conflicte entre els palestins i l’Estat d’Israel, que podria viure una nova escalada, sinó que també afecta les relacions dels Estats Units amb els països musulmans, que en bona part ja van condemnar ahir aquesta mesura.

El conflicte del Pròxim Orient està enquistat des de mitjans del segle XX i és al darrere de moltes de les guerres i enfrontaments que han marcat la història recent. Si algú no estava capacitat per intervenir-hi era precisament Donald Trump, mancat de qualsevol habilitat diplomàtica o conciliadora. La seva decisió és una molt mala notícia que pot tenir terribles repercussions i que allunya encara més la pau a la zona.