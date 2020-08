Salut defensa que les ràtios han de ser tan baixes com es pugui

Falta menys d’un mes perquè comenci un nou curs escolar que, condicionat per la pandèmia del coronavirus, presenta moltes incògnites. Els departaments de Salut i Educació van presentar la setmana passada el protocol conjunt sobre com s’actuarà en el cas que es detectin positius per covid-19 a les aules, però han de concretar encara en noves reunions aquesta setmana la translació a la pràctica -la “part operativa”, va dir ahir el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon- d’aquestes directrius generals.

La preocupació principal de les famílies, els docents i el Govern és com garantir la ràpida detecció i frenar contagis dins d’un centre educatiu. El Govern subratlla que la clau són els grups estables, que siguin com “bombolles” per tallar ràpidament la transmissió en cas de tenir un positiu. El debat sobre aquests grups ha posat el focus en les ràtios actuals d’alumnes i si s’han d’abaixar per minimitzar els riscos. El secretari de Salut Pública va defensar ahir en una entrevista a RAC1 que són partidaris que els grups siguin “tan petits com sigui possible”, tot i reconèixer que el nombre concret dependrà de les característiques de cada centre i de la capacitat per tenir espais alternatius i personal per desdoblar grups.

Les ràtios escolars han sigut objecte de polèmica aquests últims dies després que el conseller d’Educació, Josep Bargalló, apuntés que no les abaixarien seguint els consells de Salut. El mateix Argimon va rebatre dissabte aquestes paraules, atribuint-les a un “malentès”, i ahir va reiterar que en cap cas és Salut Pública qui fixarà el nombre màxim d’alumnes que hi pot haver en una aula a partir del setembre. Tot i això, i més enllà de defensar que s’han de fer grups com més reduïts millor, Argimon va afegir que el més important és que siguin estables. Aquest és un punt crucial. Un cop fets, els grups de convivència permanent no es podran canviar.

El tancament s’avaluarà cas per cas

Una altra de les incerteses és en quin escenari s’optarà per tancar un centre del tot durant 14 dies un cop s’hi detectin positius per covid-19. El protocol estableix que serà Salut Pública qui dictamini quan cal aturar l’activitat lectiva presencial a tot el centre. El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, va explicar ahir que s’estudiaran cas per cas les situacions que es vagin donant i que es tindran en compte diversos criteris i no només el nombre de casos (el protocol diu que a partir de dos positius en aules diferents es pot plantejar el tancament).

“No és el mateix una escola amb 100 alumnes que una amb un miler”, va defensar Argimon. El territori on s’ubiqui el centre, el nombre d’estudiants que tingui o la incidència del virus en aquell moment a la zona seran variables que també influiran en la decisió.

La mascareta no es descarta

A diferència del que passa amb els grups de l’aula, l’ús de la mascareta per part d’alumnes i professors és una mesura que pot canviar fàcilment al llarg del curs en funció de la incidència del virus en cada moment, va avançar ahir el màxim responsable de Salut Pública de la Generalitat.

Ara mateix, va reconèixer, es plantegen l’efectivitat de les mascaretes per als alumnes de 10 anys o més i no en els primers cursos de primària o infantil. “En funció de com evolucioni la pandèmia, la mascareta és un element revisable, especialment en alumnes de més de 10 anys, i el seu ús es pot establir molt ràpidament”, va afegir.

A part de la reobertura de les escoles, preocupa i molt la tornada de vacances, especialment a Barcelona i l’àrea metropolitana. “El virus es mou bé en aglomeracions. Barcelona i l’àrea metropolitana són ciutats molt denses i el virus es pot transmetre fàcilment a través de vies de comunicació”, va advertir Argimon. La distància física, les mascaretes i la higiene de mans són la recepta que no es pot deixar de banda.

Malgrat que les dades epidemiològiques a Catalunya confirmin des de fa dies una “estabilització” de la pandèmia, “la taxa d’incidència i el risc de rebrot són molt alts” encara, va dir Argimon. Va reconèixer que preocupa que es continuï superant el miler de casos diaris: “Hem estabilitzat la corba però hem d’aconseguir que baixi, i això és molt lent”, va certificar. L’últim balanç de Salut d’ahir va registrar 1.044 nous positius per coronavirus i 13 noves defuncions, cosa que situa en 113.233 el total de persones contagiades a Catalunya des de l’inici de la pandèmia i en 12.887 el nombre total de persones que han mort pel virus.