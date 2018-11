L'Àrea Metropolitana de Barcelona expedienta Agbar per falta de transparència

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha anunciat aquest divendres que obre un expedient a Agbar per la manca de col·laboració d'Aigües de Barcelona -l'empresa del grup que gestiona el subministrament d'aigua als municipis metropolitans-. "L'empresa es nega a donar informació de conceptes com ara les inversions, les tarifes o els sous dels directius, i això genera una falta de transparència", ha explicat el vicepresident de l'AMB Eloi Badia. Ha concretat que han fet fins a 20 peticions i que han intentat mediar amb la companyia, però, després d'un any i mig, ha dit que no els ha quedat "cap altra via que l'expedient".

"No es pot tolerar que una empresa prestadora de serveis menystingui les administracions i la ciutadania", ha afegit Badia. Ha justificat que l'objectiu de l'AMB és fer complir les normes i ha lamentat la falta de cooperació d'Aigües de Barcelona. Segons Badia, l'empresa ha arribat a posar en dubte els motius de l'administració per sol·licitar-li informació, un fet que ha afectat el bon govern entre les dues entitats.

Cal tenir en compte que l'AMB té un 15% de participació d'Aigües de Barcelona i té tres persones al consell d'administració de la companyia. Malgrat tot, l'ens metropolità assegura que ni aquests vincles ni recórrer a l'Agència de la Transparència ha estat suficient per poder accedir a tota la informació que requerien. "Se'ns està anul·lant com a administració i com a titulars, s'està silenciant i obstruint la feina de l'administració", ha criticat Badia, i ha insistit que la ciutadania té dret a saber els costos i la inversió que hi ha darrere del rebut de l'aigua.

L'expedient -el primer que es fa per motius de transparència- dona sis mesos a la companyia per respondre i, si no, pot acabar amb sancions econòmiques, la suspensió del contracte durant sis mesos, la inhabilitació per rebre ajudes i la cancel·lació definitiva en el registre de grups d'interès, que apartaria la companyia de la possibilitat de presentar-se a concursos públics.

L'AMB ha recordat el procés judicial que ja hi ha obert contra Aigües de Barcelona, en aquest cas pels dubtes sobre el concurs en què se li va adjudicar el servei. Badia ha recordat que aquesta situació hauria d'obligar l'empresa a esforçar-se encara més per ser transparent.