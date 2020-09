Segon judici a l'antisistema Rodrigo Lanza per la mort d'un home en un bar de Saragossa

Amb un jurat popular nou i un tribunal diferent, l'Audiència de Saragossa ha començat a jutjat per segon cop l'antisistema Rodrigo Lanza per la mort d'un home en un bar de Saragossa el desembre del 2017. A finals de l'any passat, l'Audiència ja va condemnar Lanza a cinc anys de presó per homicidi imprudent. En aquell moment, va considerar que l'antisistema –que ja va complir condemna per les lesions a un guàrdia urbà de Barcelona que va quedar paraplègic el 2004, en un cas que va derivar en el documental Ciutat morta– havia agredit i colpejat la víctima per motius ideològics –es tractava d'un conegut militant d'extrema dreta– però va descartar l'assassinat. Les acusacions van recórrer la sentència i el Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó (TSJA) va anul·lar la condemna i va ordenar repetir el judici.

En una banda de l'estrada les cares han canviat, però a l'altra continuen sent els mateixos. La Fiscalia i les acusacions particular i popular –que exerceix el partit ultra Vox– consideren que Lanza va assassinar la víctima per la seva ideologia i demanen 25 anys de presó per a l'antisistema, que sempre ha defensat que va actuar en legítima defensa perquè va ser l'altre home qui el va atacar primer. La seva defensa demana l'absolució.

La mateixa argumentació

Durant la primera sessió del nou judici, l'advocat de Lanza, Endika Zulueta, ha insistit que el seu client no va cometre cap delicte perquè en cap moment va tenir intenció de matar la víctima, sinó que va reaccionar quan va veure que l'home, ha dit, el volia atacar amb una navalla que portava a sobre. També ha negat que Lanza conegués la ideologia de l'home mort.

En canvi, les acusacions insisteixen que Lanza va entrar al bar perquè un amic el va avisar que hi havia un conegut militant d'extrema dreta –que acostumava a vestir uns tirants amb la bandera espanyola–. Segons ha explicat la fiscal Ana Cabezas a la sessió del judici d'aquest dilluns –recollida per l'agència Efe–, tots dos s'haurien insultat i Lanza hauria acabat atacant la víctima per l'esquena, l'hauria fet caure a terra i l'hauria colpejat amb cops de puny i puntades de peu fins a matar-lo. De fet, l'advocat de la família de la víctima ha parlat d'"execució".

El TSJA va tombar el primer veredicte del jurat perquè considerava que no estava prou ben motivat. Argumentava que els membres del tribunal popular no van raonar bé la seva posició, sobretot pel que fa a la intencionalitat de l'acusat a l'hora d'agredir la víctima. D'altra banda, el tribunal aragonès també va qüestionar la "imparcialitat" del jutge que presidia el judici. Lanza està en presó preventiva des del desembre del 2017 per aquest crim.