Un noi s’enfronta a una pena de presó acusat de contagiar el VIH

Un contagi de VIH va arribar ahir a judici amb un noi assegut al banc dels acusats de l’Audiència de Barcelona. La seva exparella va denunciar-lo assegurant que havia contret el virus després de tenir una relació sexual de risc amb ell i que no l’havia informat que era seropositiu. En canvi, l’acusat va declarar que no havia amagat que era portador de la malaltia i va atribuir la denúncia a una infidelitat. La fiscalia li demanava 10 anys de presó abans del judici però va acabar sol·licitant-ne l’absolució perquè mèdicament “és impossible determinar” si es va produir el contagi. Tot i això, l’acusació particular va mantenir la pena de presó per un delicte de lesions que ha provocat una malaltia.

Les dues versions van coincidir en el fet que el setembre del 2008 a l’acusat i al denunciant se’ls va trencar el preservatiu quan tenien una relació sexual. Però el denunciant sosté que va preguntar a la seva exparella -com ja havia fet en altres ocasions anteriorment- si tenia una malaltia de transmissió sexual, i ell va respondre que no. L’acusat, que llavors tenia 25 anys, va assegurar que aquell dia li havia recordat que era seropositiu i que per això havia recomanat al seu excompany que iniciés un tractament mèdic després que se’ls trenqués el preservatiu. Els dos nois també van coincidir a concretar que la seva relació sentimental va començar el juliol del 2008, però van discrepar sobre el motiu del trencament.

D’una banda, el denunciant va afirmar que la relació es va acabar el novembre del mateix any després que la companya de pis de l’exparella li expliqués que l’acusat era seropositiu. Per la seva banda, l’acusat va apuntar que la relació es va acabar quan la seva exparella va descobrir que ell li havia sigut infidel. Després del trencament, el denunciant es va fer una anàlisi i el resultat va ser negatiu. Al cap d’uns mesos es va fer una altra anàlisi i el març del 2009 va saber que tenia una infecció de VIH.

“No és matemàtic”

Davant les dues versions, el judici va centrar el debat en els informes dels forenses i els perits per determinar si l’acusat va ser qui va contagiar el virus a l’exparella. El fiscal va interpretar que “no és matemàtic” que la relació sexual de risc entre els dos nois fos la que va provocar el contagi de VIH (perquè el virus triga unes setmanes a manifestar-se en una anàlisi). En canvi, l’advocada de l’acusació particular va recordar que l’abril del 2008 el denunciant s’havia fet una anàlisi i el resultat també havia sigut negatiu. La lletrada va afegir que l’acusat va enviar un missatge al seu excompany, una vegada s’havia acabat la relació, en el qual assegurava que “mai podria arreglar el mal” i que “la culpa el matava”. L’acusat va defensar que en aquell missatge es referia a la infidelitat i el seu advocat va considerar que el denunciant va actuar “de mala fe”.

Ara el tribunal haurà de dir, a la sentència, si valora que el denunciant és seropositiu per la relació sexual de risc amb l’acusat o no.