Els urbans del crim del pantà de Foix tanquen files per la mort d'un sensesostre a Montjuïc

La mort d'un sensesostre l'agost del 2014 a Montjuïc, en una intervenció dels guàrdies urbans acusats pel crim del pantà de Foix, torna al punt inicial de la investigació. El jutjat d'instrucció número 31 de Barcelona va reobrir el cas fa uns mesos després que els agents Rosa Peral i Alberto López acabessin empresonats per l'assassinat de Foix. I quan una companya de presó va explicar que Peral li havia assegurat que López "havia tirat" l'home que va morir a Montjuïc, en una zona de 'top manta', el jutjat de Barcelona va citar a declarar els dos agents com a investigats. L'interrogatori ha sigut aquest divendres a la Ciutat de Justícia, on han traslladat els dos acusats que estan empresonats pel crim del pantà; la declaració de Peral ha durat uns tres quarts d'hora, i la de López, menys de mitja hora.

En aquesta estona, segons han apuntat fonts presents a l'interrogatori, els urbans no s'han incriminat entre ells pels fets de Montjuïc i han aprofitat per tancar files sobre aquesta intervenció, ja que han insistit que la mort de l'home havia sigut accidental. De fet, els agents han ratificat l'informe policial del 2014, fet pels mateixos guàrdies urbans, que deia que el sensesostre es va tirar per fugir i evitar la detenció. Per tant, d'entrada no han aportat cap element que pugui suposar un gir en el cas, tal com va passar fa unes setmanes amb la declaració de tres agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona (que dirigien o formaven part del dispositiu de Montjuïc però que no van perseguir l'home). La dificultat de la investigació per aclarir la mort del 2014 es deu al fet que no consta que hi hagi testimonis directes ni càmeres que enregistressin l'actuació a part de Peral, López i el tercer urbà que hi va intervenir (que ara és mort).

Peral, López i aquest tercer agent volien arrestar el sensesostre que va acabar morint en una acció sobre la venda ambulant, però l'home va caure d'un penya-segat d'una altura de 20 metres quan intentava escapar-se, segons els policies, i va morir al cap d'unes hores a causa de les ferides. A l'home li van trobar dos telèfons mòbils que presumptament hauria robat a una parella de francesos. El sergent de l'actuació policial de l'agost del 2014 -que no va veure els fets- ha explicat els últims mesos que el detingut, quan ell va arribar, tenia les manilles posades. El sergent ha relatat que els tres guàrdies urbans van justificar que havien posat les manilles a l'home perquè se'ls havia encarat amb una navalla, amb la qual hauria ferit Peral abans.

El vincle amb el crim del pantà de Foix

Després de les declaracions d'aquest divendres de Peral i López, el jutjat de Barcelona haurà de decidir si manté oberta la investigació sobre la intervenció policial del 2014. De fet, el cas va deixar d'estar arxivat l'estiu passat, quan la germana de l'home mort a Montjuïc es va presentar com a acusació particular. Pel que fa a l'assassinat del pantà de Foix, fa un mes es va plantejar que l'agent mort en el crim havia sabut, poques setmanes abans del seu assassinat, que la mort del 2014 a Montjuïc no havia sigut accidental. Segons una companya de presó de Peral, que va declarar al jutjat de Vilanova i la Geltrú que investiga l'assassinat de Foix, la urbana havia confessat a Pedro -la víctima del crim del pantà, quan era la seva parella- que López "havia tirat per un terraplè" l'home mentre el perseguien per un furt.