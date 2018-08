El sindicat de manters denuncia que la versió del turista agredit "és falsa"

Cansats, diuen, de "la manipulació" dels mitjans i dels polítics sobre l’agressió d’un grup de manters contra un turista dimecres passat, al voltant d’una desena de manters, amb el suport d’una trentena de persones, migrants com els de la Tancada i membres d’entitats, s’han concentrat aquest matí a plaça Catalunya per defensar la seva versió. “La versió del turista és falsa”, ha assegurat Lamine Sarr, portaveu de Sindicat Popular de Venedors Ambulants.

Lamine ha explicat que el turista agredit va sortir d’un bar “amb la seva negrofòbia” per interferir en una picabaralla que havia començat amb l’agressió d’un turista, que va colpejar amb una ampolla “l’esquena i el clatell” d'un dels manters. Els manters han demanat “ajuda” per trobar el vídeo que mostra l’origen de l’agressió, ja que “a Barcelona hi ha moltes càmeres de seguretat”.

El turista nord-americà agredit havia assegurat que va ser agredit per defensar una dona que també havia sigut atacada. “Cada dia rebem insults i agressions racistes”, ha defensat Lamine mentre els seus companys entonaven càntics com “Cap persona és il·legal!” o “Torneu-nos l’or i els diamants”.