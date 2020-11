Professors acusen el Govern de "regalar" el títol de batxillerat

Primeres reaccions a l'aprovació del departament d'Educació d'unes noves instruccions que, de manera excepcional i durant la pandèmia, permeten als mestres aprovar el batxillerat als alumnes que tinguin assignatures suspeses, sempre que la nota mitjana quedi aprovada. L'Associació Sindical de Professors de Secundària (ASPEPC-SPS) ha rebutjat la proposta i l'ha qualificat d'"estafa a l'alumnat, menyspreu al professorat i un engany a la societat en general".

El sindicat argumenta que la secretaria de polítiques educatives "no valora" que després del batxillerat "la major part dels alumnes accedeixen a la universitat, a cicles formatius de grau superior o a estudis posteriors superiors". "Regalar així el títol de batxillerat no és fer un favor a l'alumnat sinó estafar-lo clarament", critiquen en un comunicat.

Així mateix, acusen la conselleria de no haver fet els deures: "Han tingut des del mes de març per preparar i planificar el batxillerat en temps de pandèmia" garantint "la qualitat acadèmica i els equipaments". Uns objectius que, per al sindicat, "s'han deixat de banda", cosa que exemplifiquen: "Dels 2.987 centres que hi ha a Catalunya, només 300 disposen de fibra òptica, 1.230 no tenen instal·lació de wifi i els famosos ordinadors que havien d'arribar són una promesa incomplerta".

"No s'ha fet res i ara, quan venen mal dades, es proposa regalar el batxillerat com a torna", carreguen en l'escrit. Per tot plegat, exigeixen que es retiri la mesura de manera immediata i reclamen que s'afronti educativament la pandèmia "sense optar pel triomfalisme fals i la fugida endavant".

Canvis en l'avaluació per la pandèmia

El ministeri d'Educació va possibilitar a finals de setembre que les administracions educatives poguessin modificar els criteris d'avaluació establerts per llei, amb l'objectiu d'adaptar-se a l'impacte acadèmic de la crisi sanitària. Fins ara s'han enllestit les instruccions de batxillerat i properament es presentaran les de primària i secundària.

A més de permetre aprovar el batxillerat amb assignatures suspeses si la nota mitjana és l'aprovat, el document de la Generalitat també estableix que la repetició de curs serà "excepcional" i que no dependrà només de si hi ha matèries sense superar. Així mateix, les noves instruccions marquen que cal garantir que els alumnes facin en conjunt un mínim del 50% de les hores de manera presencial al centre.

Segons les noves directrius, els equips docents han d'adoptar les decisions de manera "col·legiada" i s'han de basar en "l'evolució de l'alumne en conjunt, la maduresa acadèmica i les competències corresponents". Segons la conselleria, el document va en la línia del que ja es va aplicar a finals del curs passat, com a conseqüència de la pandèmia.