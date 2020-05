El nou sistema de recompte confirma la reducció dels contagis

Ja han passat gairebé tres mesos des que es va detectar el primer cas de covid-19 a Catalunya, però no va ser fins dimarts que el departament de Salut va publicar la primera sèrie històrica de morts i positius registrats des de l’inici de la pandèmia. Fins ara la conselleria donava diàriament les dades que els hospitals o les funeràries remetien aquell dia, sense especificar si eren casos nous o si eren casos antics que havien estat enviats amb retard. L’informe retrospectiu, però, reassigna els positius i les defuncions a la data en què realment es van produir, és a dir, la de l’obtenció dels resultats al laboratori i la del dia del decés, respectivament. Les dades triguen més temps a completar-se i quedar reflectides en els arxius, però són més fidels a l’afectació real en el territori: no només permeten conèixer si les mesures de contenció funcionen, sinó que aquests valors absoluts també donen pistes de l’evolució del virus a una setmana vista.

La conclusió més evident que es pot treure d’aquest nou balanç (vegeu gràfics) és que la corba per fi està doblegada. Amb l’ajustament de les dades per data s’han pogut esquivar els pics que s’havien estat produint en dies puntuals a causa del desgavell de notificacions. Mentre els models matemàtics i els experts parlaven d’estabilització de la corba, hi havia dies en què de sobte es feien públics un miler de casos i d’altres, sobretot els caps de setmana, en què només n’hi havia uns pocs centenars. La fotografia quedava totalment esbiaixada i es corria el risc de donar per vàlides oscil·lacions en la corba a causa de la metodologia en la recollida de dades, malgrat que fossin alienes a la situació epidemiològica.

Dimarts, el primer dia que Salut va corregir la sèrie històrica per reclassificar cada cas a la data a què corresponia, només es van declarar 52 positius a tot Catalunya, si bé la xifra d’acumulats nous respecte a dilluns creixia fins a les 2.830 deteccions. Fonts de Salut expliquen a l’ARA que aquests quasi 3.000 casos nous formen part d’un paquet de dades provinents de setmanes anteriors -alguns de fa quasi un mes- que corresponen a diagnòstics fets per una placa pulmonar però no per una prova biomolecular. Amb tot, asseguren, tots aquests valors ja estan classificats “en els dies que toca” i no suposen cap rebrot.

Les xifres totals tant de positius com de morts no varien malgrat les correccions: únicament s’ordenen les dades cronològicament. El que no pot evitar l’estudi retrospectiu és que les dades de positius més recents deixin de ser incompletes durant uns dies. Cal temps per donar per tancades aquestes xifres, ja que els laboratoris segueixen reportant resultats durant dies, cosa que alterarà de nou els valors i obligarà Salut a fer correccions. Per exemple: és probable que la xifra de 52 positius de dimarts creixi, com a mínim, en els pròxims tres dies. I així amb totes les dades de llavors en endavant, també en les corresponents a fa una setmana.

Aquest marge temporal també s’haurà de donar a la notificació de les defuncions: entre dilluns i dimarts es van registrar 37 víctimes mortals, si bé només 6 van morir realment en aquest període, a l’espera d’ampliar-se la dada en els pròxims dies. Com passa amb els laboratoris, les funeràries poden reportar casos d’un mateix dia a diferents ritmes i no totes -diu Salut- envien la informació cada dia.

“Una bona notícia”

“[La correcció] Sembla una bona notícia. El que estava clar des de feia temps és que no es podia restar el valor de casos totals que es donaven en dues notes de premsa consecutives per trobar els nous casos, perquè la diferència mai correspondria als casos reals que s’havien detectat de l’últim dia”, explica la investigadora del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC Clara Prats.

La Comunitat de Madrid és l’única regió que fa un cribatge temporal abans de comunicar els positius i les víctimes, i només reporta els que sap que han tingut lloc les últimes 24 hores. A mesura que van apareixent nous positius, corregeix la sèrie en funció de la data de detecció de la infecció.