Detingut un home per matar el pare a Sabadell

Presumpte parricidi a Sabadell. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 36 anys per matar suposadament el seu pare, de 64, al domicili on convivien d'aquest municipi. Ara els investigadors intenten aclarir les circumstàncies del crim.

Els agents han rebut l'avís d'un incident al domicili de Sabadell on vivien pare i fill poc després de les cinc de la tarda. Quan els Mossos han arribat a l'habitatge han trobat el pare malferit a terra. La dotació del Sistema d'Emergències Mèdiques que l'ha atès no ha pogut fer res per salvar-li la vida.

Segons els Mossos, la víctima presentava signes de violència i lesions de gravetat. Al mateix domicili hi havia el fill de l'home mort, de 36 anys, que ha quedat arrestat. Els Mossos li atribueixen un delicte d'homicidi. L'àrea d'investigació criminal dels Mossos de la Regió Policial Metropolitana Nord s'ha fet càrrec de la investigació.