El terreny retarda de nou el rescat del Julen

Els equips de rescat confiaven en trobar avui el Julen, el nen de dos anys que ja fa vuit dies que va caure al pou de Totalán (Màlaga), però nous entrebancs han tornat a retardar un rescat agònic. Al tancament d’aquesta edició, l’operatiu de rescat havia excavat 45 dels 60 metres previstos del túnel vertical que s’està perforant per arribar fins al nen, unes feines que ahir al vespre esperaven acabar “al final de la nit”. Es dona per fet que almenys fins dimarts no es podrà rescatar el Julen, que es desconeix si segueix en vida a uns 100 metres sota terra.

El responsable de l’operatiu, Ángel García, delegat del Col·legi d’Enginyers de Camins de Màlaga, va explicar al vespre en roda de premsa que la velocitat d’excavació està supeditada als materials que s’estan trobant i a una “unitat geològica molt complexa” perquè hi ha quarsita, un material molt dur i difícil de perforar. Això explica que si els primers 20 metres de túnel es van perforar en set hores, per als 20 següents es trigués el doble de temps.

S’allarga fins dimarts

“Fer una previsió és complicat i arriscat, però vull transmetre que esperem arribar a la cota esperada al final de la nit si tot segueix el ritme actual”, va afegir García. Això no significa, ni de molt, que el rescat del nen estigui al caure: tenint en compte que els equips de rescat necessitaran unes 32 hores des que s’acabi de perforar el túnel, el rescat del Julen podria produir-se dimarts a la matinada.

El cas és que quan s’arribi a la cota desitjada (uns 70 metres sota terra), caldrà protegir aleshores el pou amb una tècnica de revestiment que comportarà entre cinc o sis hores més.

Aleshores serà el torn dels miners d’Astúries, que baixaran pel pou perforat i obriran una galeria horitzontal que connectarà aquest túnel vertical amb la cavitat on es calcula que hi ha el menor. Aquesta excavació podria trigar fins a 24 hores, perquè els enginyers tornaran a dependre dels materials que vagin apareixent. Els miners faran el descens amb una càpsula metàl·lica d’uns dos metres d’alçada i que, a la part inferior, té mig metre de dipòsit amb capacitat per a 500 quilos de terra, perquè els miners la puguin treure amb facilitat. L’invent, que funcionarà com un ascensor, ha sigut creat expressament per a aquest rescat i ha sigut ideat pels bombers de Màlaga.

Ahir va fer una setmana que dura un rescat que es viu amb angoixa a Totalán. El dispositiu, gairebé sense precedents, ha cridat l’atenció dels mitjans de comunicació d’arreu del món, que han mobilitzat equips fins al lloc del succés.

Bolca un cotxe de la Guàrdia Civil

L’ensurt de la jornada el va protagonitzar ahir un totterreny de la Guàrdia Civil que participava en el rescat quan va bolcar a la carretera d’accés a Totalán. Els seus dos ocupants no van patir lesions importants i van poder sortir sense ajuda del vehicle.