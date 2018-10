Una forense conclou que els tractaments genètics defensats pel pare de la Nadia són "ciència-ficció"

Dimarts van ser el fiscal i els Mossos d'Esquadra i aquest dimecres han sigut els metges que han declarat al judici per la suposada estafa dels pares de la Nadia –acusats de dilapidar 794.862 euros recollits en donatius sense tractar la nena– els que han desmuntat les argumentacions dels acusats. El pare de la menor va reiterar ahir durant el seu interrogatori que havien gastat els diners en costoses "intervencions genètiques" per curar la nena, però la metge forense de l'Institut de Medicina Legal de Lleida ha explicat que aquest tipus de teràpies només es fan en embrions, però no en persones ja nascudes. "¿No n'existeix cap referència bibliogràfica més enllà de la literatura de ciència-ficció?", li ha preguntat el president del tribunal, Francesc Segura, i la forense li ha donat la raó.

El pediatre d'Organyà (Alt Urgell) que va tractar en algun moment la menor també ha negat l'existència de la suposada teràpia genètica. Ha explicat que quan els veïns de la zona li van comentar que estaven recollint diners per a la intervenció a Houston (EUA) que el pare de la Nadia assegurava que havien de practicar a la nena per allargar-li l'esperança de vida, ell i un company van fer "una extensa" recerca per internet i "no vam trobar cap evidència que això existís ni funcionés".

Sense rastre de l'operació de Houston

Blanco va insistir ahir durant la seva declaració en les múltiples teràpies experimentals a què havien recorregut però no va aportar cap dada concreta per justificar els suposats viatges per mig món per tractar la menor, excepte la data d'una suposada intervenció en una clínica de Houston (EUA) –per a la qual va demanar donatius– el 30 de gener del 2013. Va explicar que havia sigut una operació de "més de catorze hores" en què "havien extret un líquid amb gens" del clatell de la menor amb una punxada, l'havien "mutat" i l'hi havien tornat a "introduir". La forense, que ha declarat com a pèrit al judici, ha explicat que en la documentació del cas "no hi ha cap referència de cap hospital de Houston".

De fet, el responsable de la investigació dels Mossos d'Esquadra ja va explicar en la sessió d'ahir del judici que els dos noms dels centres de Houston que va apuntar el pare no existeixen. La pèrit que ha declarat aquest dimecres ha afegit que en l'historial mèdic de la nena tan sols hi consta un ingrés hospitalari per l'estudi del seu cas a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona l'any 2009 i un altre de posterior per sotmetre-la a una teràpia per ajudar a la seva mobilitat. "Després només havia acudit a urgències per gastroenteritis o otitis", ha dit la metge.

La forense ha explicat que a la menor li van diagnosticar la malaltia minoritària que pateix en els primers mesos de vida. Segons la forense, la tricotiodistròfia comporta alteracions cutànies, oftalmològiques, intel·ligència límit i trastorns en el desenvolupament, així com un risc superior de patir infeccions i que es puguin complicar. Tot i així, la pèrit ha assegurat que de la documentació del cas concret de la filla de Blanco i Garau "no se'n desprèn res que faci sospitar un risc evident de mort". "És cert que presenta complicacions i retards importants, però portem casos d'altres pacients més afectats i amb pitjor pronòstic", ha dit també el pediatre que ha declarat com a testimoni.