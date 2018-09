Els graduats en ciències, els més satisfets amb les universitats catalanes

Els nous graduats en ciències i ciències de la salut són els més satisfets amb els seus estudis i amb el sistema universitari català, al qual donen una nota de 7,5 sobre 10. Per contra, els d'enginyeria i humanitats són els titulats que ho valoren amb una nota més baixa, posant als ensenyaments que han cursat un 6,7 sobre 10. Aquestes són les dades que es desprenen de l'informe que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha presentat aquest dimecres. Es tracta del primer estudi que analitza el grau de satisfacció dels titulats amb l'ensenyament que s'ofereix a les universitats catalanes.

De mitjana, els titulats i les titulades a les universitats catalanes puntuen amb un notable, concretament amb un 7 sobre 10, la seva satisfacció amb els ensenyaments cursats. De fet, el 70% dels graduats recents tornarien a matricular-se en la mateixa titulació i triarien la mateixa universitat per fer-ho, segons l'enquesta de l'AQU. El servei de biblioteques i el campus virtual són els elements que la majoria d'universitaris han puntuat millor durant la seva experiència universitària. A l'altre extrem, consideren que la tutorització, la coordinació entre assignatures, els sistemes d'avaluació i la resposta a les queixes dels estudiants són punts febles que cal millorar.

A partir de gairebé 17.000 respostes, l'informe recull les opinions de més de 76.000 estudiants, que pertanyen a les promocions de graduats entre els anys 2015 i 2017. A través d'enquestes, els universitaris ja graduats de set universitats públiques i quatre de privades han posat nota a la seva formació, tenint en compte els plans d'estudi i les pràctiques externes, les instal·lacions i els serveis de suport i informació als estudiants, i les habilitats comunicatives i professionals que han adquirit al llarg de la seva etapa universitària. El president de l'AQU, Josep Joan Moreso, i el seu director, Martí Casadesús, han assenyalat que amb el volum de respostes arriben "al 22% de l'univers d'estudi" i asseguren que les conclusions els permetran treballar amb "dades sòlides i fiables".

Els resultats de l'estudi mostren que els graduats estan satisfets en general amb els resultats de la formació relacionats amb les competències personals, com per exemple l'aprenentatge autònom, la resolució de problemes i l'anàlisi crítica. Per estudis, els infermers, els químics i els físics són els que se senten més satisfets amb el seu pas per la universitat. En canvi, els graduats en arts i disseny, arquitectura, construcció i civil, i tecnologies industrials són els més crítics amb els estudis cursats.