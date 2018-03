Barcelona promet 12 combois nous per a les línies més saturades del metro

El consell d'administració de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha aprovat la compra de 12 trens per a la xarxa de metro que reforçaran les línies 1, 3, 4 i 5 l'any vinent. L'objectiu és ampliar la freqüència de pas en hores punta, quan els trens van més saturats, i guanyar capacitat per seguir captant nous usuaris.

La regidora de Mobilitat de l'Ajuntament, Mercedes Vidal, ha assegurat que no es compraven nous trens des de l'any 2005: "Ens hem d'avançar al que passarà. El creixement de l'ús del transport públic és una realitat; hem d'adequar la plantilla a les necessitats dels usuaris". Els fabricants de combois recomanen un màxim de 4 passatgers per m2, i actualment a Barcelona en les línies convencionals s'arriba als 6 passatgers per m2 en hores punta

Els 12 nous combois quíntuples costaran 92 milions d'euros i aniran arribant a les instal·lacions de metro de manera progressiva a partir del segon semestre del 2019, segons les condicions de licitació, que també especifiquen que els combois s'adquiriran mitjançant una operació d'arrendament financer. Els trens els fabricaran les empreses CAF i Alstom, segons ha explicat l'Ajuntament.

Millorar l'interval entre combois

La compra de nous trens estava prevista en el pla que les tres entitats -Ajuntament, TMB i Generalitat- van dissenyar per millorar l'oferta de metro de cara al 2020. Amb la inversió, la capacitat de les línies en hora punta els dies feiners creixerà un 20%. Les projeccions de TMB dibuixen un increment d'usuaris al metro els pròxims anys. El 2017 ja va ser el mitjà més utilitzat i va arribar a xifres rècord de viatgers.

El focus de la inversió de TMB està posat en les línies convencionals més utilitzades pels usuaris, la línia 1 i la línia 5, on ja el 2017 es van posar en circulació set trens més en hora punta per descongestionar les estacions. A llarg del 2018 l'oferta encara creixerà més, i es posaran en servei durant les hores punta tots els trens disponibles de les dues línies, inclosos aquells que solen estar reservats per al manteniment programat.

"Hem d'intentar treure el màxim partit possible dels trens que ja tenim treballant en dues línies. D'una banda, intentar que els trens tinguin menys problemes, canviant estratègies de manteniment, i de l'altra, aplicant la tecnologia al manteniment dels combois", ha defensat el director d'operacions de TMB, Jordi Mitjà. Així, podrien haver-hi fins a 132 trens en funcionament sumant les cinc línies.

L'objectiu per al 2020 és assolir els 144 trens en circulació simultània, 17 més que els actuals i 24 més respecte al gener del 2017. Aquesta crescuda serà possible gràcies a l'adquisició d'aquests 12 nous trens, de manera que les línies convencionals milloraran els intervals de pas fins a situar-los per sota dels 3 minuts a les línies 1, 3 i 5 i per sota dels 3 minuts i mig en les línies 2 i 4.