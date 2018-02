El tramvia entre Glòries i passeig Sant Joan aportaria 18.300 usuaris diaris al Trambesòs

El primer tram de la connexió del tramvia per la Diagonal entre la plaça de les Glòries i el passeig de Sant Joan sumaria 18.300 usuaris a la xarxa de l'actual Trambesós. Això suposaria un augment del 60% dels passatgers que cada dia agafen aquesta línia. Construir aquest primer tram de connexió amb tres parades allargaria el trajecte actual del tramvia en set minuts i les obres costarien 75 milions d'euros. Més de la meitat d'aquest import se l'enduria la reforma urbanística de la Diagonal, que experimentaria una renovació de la imatge com la que es va fer en el tram de Francesc Macià fa anys.

Segons el projecte, en el primer tram de connexió hi anirien tres parades i el trajecte seria de set minuts. La regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, ha insistit com ja va fer l'alcaldessa aquest dimarts que hi ha temps per "començar les obres en aquest mandat", però ha evitat pronunciar-se sobre si estaria acabat o no abans de les eleccions municipals.

El govern municipal ha incrementat la pressió sobre ERC aquesta setmana perquè doni suport al traçat i el projecte per engegar les obres aviat. Colau ha proposat començar pel tram entre Glòries i passeig Sant Joan, un traçat d'1,8 quilòmetres que permetran connectar tres línies de metro i 10 d'autobús a banda de convertir Glòries en un nou intercanviador. De fet, precisament la parada de Glòries augmentaria de les 4.000 entrades de viatge actuals a les 6.500.

A banda de l'estació de Glòries, es crearia una primera estació entre els carrers Lepant i Padilla, i connectaria amb l'estació de la L2 de la Monumental. La segona seria la parada Sicília, entre Nàpols i Sicília, i la última seria entre els carrers de Girona i Bailèn que connectaria amb l'estació de metro de Verdaguer amb la L5.

De tota manera, aquestes xifres segueixen sense convèncer als grups de l'oposició a l'hora de votar a favor del projecte. Per aquest mateix motiu, la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, ha recordat que en tota l'àrea metropolitana "ja s'ha aprovat per àmplia majoria" l'extensió del tramvia per la Diagonal i ara és el torn de Barcelona "per responsabilitat metropolitana".

Projecte metropolità

En la sessió de la comissió d'estudi del tramvia per la Diagonal d'aquest dijous, centrada en la perspectiva metropolitana del projecte, el president de la junta directiva de la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya ha assenyalat que la unificació del tramvia permetrà estalviar temps de trajecte per a molts treballadors. Ell mateix ha explicat que tardava "una hora i mitja" per anar de Poblenou a Sant Just Desvern i havia de fer tres transbordaments, que s'estalviaria amb el tramvia per la Diagonal.

D'altra banda, el Vicerector d'Infraestructures de la UOC, Estanislau Roca, ha afirmat que Barcelona és una ciutat "puntera" pel que fa a l'accessibilitat i l'eliminació de barreres arquitectòniques, però que "el tramvia és el transport amb més accessibilitat de tots".

ERC però ha mantingut la falta d'un conveni amb l'ATM com a principal impediment per al suport al projecte i ha titllat al govern de perdre el temps durant aquests anys de legislatura per no tenir els projectes fets, tot i que la regidora de Mobilitat li ha recordat que "estan en curs" però no es poden acabar sense el suport dels partits.