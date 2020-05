Tres accidents mortals en 10 hores a les carreteres provoquen la mort de dos motoristes i el conductor d'un patinet

Tres accidents de trànsit mortals en 10 hores de diferència han fet pujar a 40 les víctimes mortals a les carreteres catalanes des de principis d'any, després d'uns mesos en què el descens de la mobilitat pel confinament havia reduït la sinistralitat a Catalunya. Les tres noves víctimes mortals són dos motoristes que han sortit de la via i el conductor d'un patinet, atropellat per un camió.

El primer dels accidents mortals s'ha produït cap a dos quarts de dues de la matinada a la carretera local GIP-6543 a Palafrugell (Baix Empordà). Segons el Servei Català de Trànsit, per causes que es desconeixen un motorista ha sortit de la via i ha quedat ferit crític. Una ambulància l'ha trasllat a l'Hospital Josep Trueta, on ha mort al cap d'unes hores.

El segon sinistre mortal s'ha produït a la carretera C-35, a Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental), cap a les set del matí. Per causes que encara s'estan investigant, un camió ha atropellat una persona que circulava en patinet i que ha mort en l'accident.

L'últim dels accidents mortals s'ha registrat a un quart d'onze del matí a l'autovia A-7, a Vila-seca (Tarragonès). Un altre motorista ha sortit de la via, per causes que també s'estan investigant, i ha mort.