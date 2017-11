Les infraccions de trànsit es multipliquen per sis als carrers secundaris de Barcelona

La convivència entre cotxes, bicicletes, motos i vianants en una ciutat com Barcelona no sempre és fàcil i pot complicar-se quan no es respecten les normes. Un de cada tres ciutadans -siguin vianants o conductors de qualsevol vehicle motoritzat- fa maniobres o té comportaments irregulars quan es desplaça per la ciutat, segons un estudi del RACC que analitza la convivència entre els diferents transports urbans.

Els conductors de vehicles no són els més temeraris a la via pública però les infraccions que cometen impliquen més perill a causa de la velocitat i el pes del cotxe. A més, s'observa un doble comportament depenent de si circulen per carrers principals (l'anomenada xarxa bàsica semaforitzada, on tenen preferència) o per vies secundàries, on no en tenen. En aquests últims carrers, el nombre d'infraccions es multiplica per sis i la sinistralitat es triplica. La infracció més habitual i comuna a tots els mitjans de transport és la de saltar-se els estops.

L'any 2016, 16 vianants van morir atropellats a Barcelona, 10 més que l'any anterior. D'aquests 16, 10 tenien més de 70 anys. L'estudi assenyala que són justament les persones grans les que se senten molt més insegures quan caminen per la ciutat, al contrari que els vianants més joves.

Paradoxalment, els conductors d'automòbils i els vianants joves són els que es senten més segurs al circular per la ciutat (més d'un 70% ho confirma). Contràriament, els que se senten menys segurs són els ciclistes i els motoristes. Els últims anys la bicicleta s'ha incorporat amb molta força a la mobilitat de Barcelona, impulsada per projectes com el Bicing, que encara creixerà més amb l'ampliació de la xarxa de carrils que està duent a terme l'Ajuntament de Barcelona.

Crítiques als carrils bici

Tot i que el creixement dels viatges interns amb bici ha crescut més d'un 32%, la bicicleta encara és un transport minoritari. Els ciclistes són percebuts com els que cometen més accions de risc, seguits pels motoristes. Segons les observacions del treball presentat aquest dimarts, els ciclistes sovint cometen greus errors, com no avisar de les maniobres amb el braç, no aturar-se a l'estop o no respectar el pas de vianants.

L'augment del parc de bicis sovint dona problemes, opina el director de RACC, Josep Mateu: "La gent va amb bicicleta amb mentalitat de vianant. Per això es fan el doble d'infraccions. Van per la vorera, però han d'entendre que van a una altra velocitat". Mateu sosté que calen carrils bici "adequats per poder conviure amb seguretat".

Mateu ha criticat també que la xarxa de carrils bici de Barcelona s'ha fet de manera ràpida i poc astuta. "Cal un disseny de la ciutat més intel·ligent. Hi ha carrils bici en llocs on no hi ha trànsit, i en llocs on n'hi ha molt, els carrils bici han creat més congestió. Cal parar i pensar una mica com ordenar-ho, no tant quants quilòmetres de carril bici podem fer, sinó on és necessari fer-ne".

Acusacions creuades

A través de les preguntes que han fet a conductors i vianants observen que tots són molt crítics amb les accions dels altres però no s'atribueixen errors a ells mateixos. Per exemple, els usuaris de cotxes i els vianants creuen que els que cometen més accions de risc són els motoristes i els ciclistes. D'altra banda, els motoristes creuen que els més temeraris són els ciclistes i viceversa. De les respostes dels consultats, però, se n'extreu que els ciclistes són el blanc de les crítiques més fortes quan es pregunta qui causa més sinistralitat a la ciutat.

Les infraccions, tal com conclou l'estudi, són un fet habitual sigui quina sigui la manera de desplaçar-se per la ciutat. Saltar-se l'estop és el més habitual, tot i que altres errades de conductors de cotxes i motocicletes són no indicar els canvis de carril amb l'intermitent o avisar dels girs que pretenen fer els altres conductors. D'altra banda, els menys assenyalats a l'hora de cometre infraccions són els vianants; tot i això, sovint creuen el pas de vianants i el carril bici sense mirar o amb el semàfor en vermell.

Des del RACC recomanen fer canvis en el mobiliari urbà per millorar la convivència entre usuaris de diferents transports. Proposen reforçar els passos de vianants amb marques viàries, afegir-hi tanques de vegetació per dirigir els ciutadans perquè creuïn per on cal i marcar-los amb llums led perquè siguin visibles de nit.

A més, són partidaris de l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil per a tots els ciclistes i afirmen que seria bo impartir cursos de trànsit urbà. Des del RACC pressionen Europa perquè tots els cotxes incloguin la frenada autònoma d'emergència i demanen més controls de velocitat. A més, volen que les motos de menys de 125 cc tinguin un sistema ABS i proposen que hi hagi cursos de formació obligatòria per a nous motoristes amb permís de cotxe.

L'estudi neix arran del canvi en l'ecosistema de la ciutat, on cada vegada conviuen més persones i també més models de transport. RACC assegura que encara hi ha molta feina per fer per aconseguir una convivència respectuosa en la circulació. L'any 2016 Barcelona va ser escenari de més de 9.000 accidents greus i 28 persones van morir per aquesta causa, una més que l'any anterior.