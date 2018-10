Els transportistes de Tarragona i Lleida desconvoquen la marxa lenta d'aquesta tarda

Els transportistes han desconvocat les mobilitzacions d'aquest dimecres a la tarda a les comarques de Lleida i Tarragona per protestar contra el desviament obligatori de camions a l'AP-2 i l'AP-7. El president de la Confederació Empresarial de Transport per Carretera de Catalunya (CETCAT), Eduard Ayach, ha explicat aquest migdia, després de reunir-se amb els directors generals de Territori i Interior, que s'ha arribat a un acord sobre la incorporació dels vehicles pesants en el mateix sentit de la marxa, però ha lamentat que encara no hi hagi entesa sobre la bonificació del 100% dels peatges.

Pel que fa les mobilitzacions per al 5 de desembre, es mantenen tot i que les negociacions continuaran "per trobar una solució definitiva" i evitar marxes lentes o aturades. Per la seva banda, el portaveu de COT, Evaristo Magaña, ha anat més enllà i ha amenaçat amb protestes per Nadal si no es compleixen els compromisos adoptats en la trobada d'avui.

A partir de dimecres, segons els transportistes, ja s'haurà resolt el criteri sobre la incorporació a les autopistes en el mateix sentit de la marxa per a les operacions de càrrega, descàrrega i accés a les empreses, i els Mossos d'Esquadra ja no sancionaran els conductors per aquest motiu.

Per a Ayach, prendre aquesta mesura era "molt lògic" i amb la desconvocatòria de la mobilització d'aquesta tarda es dona "una oportunitat més". La protesta per al 5 de desembre es manté, tot i que en les pròxims dies s'espera que les dues parts continuïn negociant "per poder treballar una solució definitiva". En cas de no arribar a un acord, les mobilitzacions seguiran endavant, ha avisat.

Per la seva banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha celebrat que els transportistes hagin suspès la mobilització i, de cara a la implantació de la incorporació en els sentits de la marxa dels vehicles pesants a l'autopista, ha afirmat que "es tracta només de reinterpretar decret, donar les respectives instruccions als Mossos i poder-ho implementar tan ràpidament com sigui possible".

Sense acord per a la bonificació dels peatges

Ayach ha lamentat que encara no hi hagi una entesa sobre la bonificació total dels peatges davant la prohibició de circular per la N-340, la N-240 i la N-II i l'obligatorietat dels vehicles pesants a passar per l'AP2 i AP-7. Ara els camioners tenen una bonificació del 50% del cost dels peatges però les associacions reclamen la gratuïtat total, una decisió que caldria consensuar amb el ministeri de Foment, ja que són els titulars de les vies.

El conseller Calvet ha tancat la porta a incrementar les bonificacions, que ara són del 50%, i ha insistit que les restriccions són bones per a la seguretat i per reduir "dràsticament" l’accidentalitat.