Els transportistes inicien cinc dies de protestes contra les dificultats per operar al port de Barcelona

Els transportistes han iniciat aquest dilluns cinc jornades de mobilitzacions contra les dificultats per operar al port de Barcelona i han denunciat la "passivitat" i "desinterès" per afrontar les reformes per resoldre "els greus problemes del sector", segons exposa un document intern de l'Associació Sintraport, al qual ha tingut accés l'ACN. Els transportistes denuncien les "llargues cues" al llarg del dia al recinte portuari, que només els permeten operar 1,2 transports diaris; el mal estat dels contenidors, que, segons alerten, comporten pèrdues perquè cal revisar-los o abonar les despeses dels que no poden endur-se, i la precarietat del sector. De moment, les mobilitzacions es concentren dins del recinte però els conductors no descarten traslladar-les a fora en un futur.

Els transportistes van decidir fa unes setmanes ajornar les mobilitzacions previstes, a petició de la direcció general de Transports, que ha actuat de mediadora, per continuar les negociacions, i des d'aleshores han mantingut trobades amb els diferents agents implicats –com l'Autoritat Portuària de Barcelona, estibadors, consignataris, agents duaners i la federació de transportistes, entre d'altres–. Concretament, s'han celebrat una dotzena de trobades entre el gener i el març, l'última el dia 4 d'aquest mes.

Segons els conductors, les llargues cues "impossibiliten el correcte i regular desenvolupament de la feina durant la jornada" i avisen que és una situació "que es repeteix cada dia", fet que només permet fer 1,2 transports cada dia i que no permet generar una "xifra de negoci digna". De fet, les parts van arribar a un preacord sobre l'hora i el temps d'estacionament, però no en les indemnitzacions que haurien de percebre en cas d'incompliment de les noves condicions.

Els transportistes també remarquen que sovint s'han de fer càrrec dels costos dels contenidors que han de rebutjar pel seu mal estat, tot i que el Pla de Qualitat del Port de Barcelona estableix que és responsabilitat directa del consignatari.

Per ara, els convocants han optat per concentrar les protestes dins del recinte portuari per no molestar els ciutadans, però no descarten traslladar-les a l'exterior en un futur si les seves mobilitzacions no són ateses. Les protestes consten des de marxes lentes per dins del port –ocupant un carril i garantint la mobilitat pel recinte– fins a una marxa a peu per l'interior de les instal·lacions fins al World Trade Center.

El 23 de novembre els camioners de Sintraport ja van convocar una marxa lenta a les rondes per protestar contra l’Ajuntament de Barcelona per incomplir els acords tancats el 15 amb el departament de Territori i Sostenibilitat i les associacions de transportistes del port de Barcelona. L'acord donava llum verda a la circulació de camions amb contenidors per la rondes, uns 200, amb origen o destinació al port de Barcelona amb la resta de vehicles que circulen per la ronda Litoral, però la Guàrdia Urbana va acabar multant alguns dels vehicles pesants. L'Ajuntament va assegurar posteriorment, però, que no els sancionaria.