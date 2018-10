Els treballadors dels serveis socials endureixen el to contra l'Ajuntament de Barcelona

Els treballadors socials de l'Ajuntament de Barcelona, que gestionen les ajudes a la dependència, la pobresa o l'habitatge, han endurit el to de la seva protesta contra els canvis que preveu fer el consistori en el seu àmbit d'actuació. Els sindicats CCOO, UGT i CGT han convocat una concentració dimarts que ve, coincidint amb la comissió de drets socials, per traslladar el seu malestar al govern municipal d'Ada Colau.

Aquests treballadors fa mesos que alerten d'un augment del volum de feina en el seu àmbit i lamenten el paper que l'Ajuntament els "obliga" –diuen– a fer en les tasques relacionades amb l'habitatge i la dependència. D'una banda, els treballadors socials insisteixen que no volen participar en els desnonaments –i encara menys ser-hi presents–, perquè això genera confusions i tensions amb les famílies a qui després han de donar servei.

A més, també denuncien que les llistes d'emergència social per aconseguir un pis ja superen l'any i consideren que el nou model d'atenció a la dependència centralitzat que vol tirar endavant el consistori no ajudarà a resoldre les problemàtiques actuals. "Al contrari, centralitzar les ajudes en només quatre centres a tot Barcelona el que farà és dificultar a les persones, sobretot a les més grans, l'arribada als centres i, per tant, que puguin formalitzar les peticions d'ajuda", assegura Israel Ureña, treballador social i delegat sindical de la CGT. De fet, en un comunicat conjunt, els sindicats acusen el govern municipal de "manca de sensibilitat" a l'hora d'atendre la gent gran.

Els treballadors socials també temen que la nova redistribució provoqui una manca de treballadors als centres que s'hauran de desplaçar a aquests quatre nous edificis. "El problema que tenim és que els treballadors socials de l'àmbit de la dependència es passen el dia fent paperassa en lloc de complir les funcions que els pertocarien, com ara fer visites, parlar amb les famílies i dedicar temps a les persones", afegeix Ureña, que reclama que el que cal és reforçar la quarantena de centres existents amb més personal administratiu per alliberar els treballadors socials de la burocràcia.

Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona argumenta que la nova distribució no suposarà en cap cas una retallada. El consistori destaca que el pressupost de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) ha augmentat un 62,1% entre els anys 2014 i 2017, en passar de 95,3 milions d’euros a 154,5 milions. La previsió per a aquest 2018 és que la xifra continuï augmentant i marqui un rècord històric superior als 200 milions d’euros per la posada en marxa de nous serveis i equipaments.

El govern de Colau també remarca que els últims anys el nombre de treballadors municipals ha seguit augmentant en paral·lel a les necessitats, com també ho ha fet el nombre de ciutadans atesos. A més, destaquen que les reformes del sistema s'emmarquen en un "procés de millora de l’atenció a la dependència, negociat amb els professionals en el marc de l’Impulsem, i que és necessari per garantir el servei en un context d’envelliment progressiu de la societat".