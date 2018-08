Moren tres joves en un accident de trànsit a la C-12 a Balaguer

Tres joves han mort i dos més han quedat ferits, un d'ells greu, aquest diumenge després que el vehicle amb el qual circulaven hagi sortit de la via a la C-12, a l'alçada de Balaguer (Noguera).

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), l'accident ha passat cap a les 7.30 hores del matí quan, per motius que s'investiguen, el cotxe ha sortit de la via i, a causa de l'impacte, tres dels cinc joves que hi viatjaven han mort i dos més han quedat ferits, un de gravetat i un altre de diversa consideració.

Els dos ferits han estat evacuats pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

A causa de l'accident, els Mossos d'Esquadra han tallat la C-12 en els dos sentits de la marxa a l'alçada del punt quilomètric 173,2, entre la capital de la Noguera i Os de Balaguer.

Fins al lloc del sinistre s'hi han desplaçat sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre vehicles dels Bombers, dues ambulàncies del SEM i s'ha activat el servei de suport psicològic per als familiars.