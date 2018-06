Un tribunal avala el consum en un club cannàbic

En una de les avingudes de la Seu d’Urgell hi havia el club cannàbic A Medical Grass. L’associació que el gestionava s’havia inscrit al registre d’entitats de la Generalitat el 2014, però dos anys després els Mossos d’Esquadra van accedir al local. Sense autorització judicial, els agents van escorcollar-lo aprofitant que la Policia Municipal volia precintar el club perquè no tenia llicència i van arrestar dos socis de l’associació que eren dins (i que van quedar en llibertat l’endemà de ser detinguts). Els dos socis i el tresorer de l’entitat es van asseure fa unes setmanes al banc dels acusats de l’Audiència de Lleida i la fiscalia els demanava penes de presó. Però el tribunal els ha absolt perquè ha anul·lat les proves obtingudes en l’escorcoll -ja que els Mossos no tenien permís per entrar al local- i ha reconegut el consum en grup.

La sentència ha apuntat que els estatuts de l’associació fixaven que un dels seus objectius era crear espais per a socis consumidors habituals de cànnabis. Per ser membre del club calia tenir 21 anys, comptar amb l’aval d’un soci de l’entitat i comprometre’s a complir les normes, com consumir la marihuana a l’interior del local. L’Audiència de Lleida ha destacat que l’accés al club cannàbic estava restringit als socis i que s’havia demanat la llicència d’obertura: “L’operativa de l’associació no estava presidida per la clandestinitat o l’opacitat”. També ha negat que es tractés “d’un centre de distribució il·lícit de droga”. De fet, el tribunal ha rebutjat la posició de la fiscalia, que reclamava set anys i mig de presó per al tresorer pels delictes contra la salut pública i associació il·lícita, mentre que demanava quatre anys i mig de presó per als dos altres acusats per delictes contra la salut pública.

El tribunal ha subratllat que el consum compartit no suposa una conducta que se sancioni penalment. Així, ha recordat que el club de la Seu d’Urgell complia els requisits, com agrupar socis per evitar que tercers en fessin un consum il·legal, fer l’activitat en un espai tancat, estar limitat a un grup determinat i no disposar de quantitats de droga que superessin el consum immediat. També ha conclòs que les proves aportades són insuficients per atribuir als acusats -que no tenen antecedents penals- “una participació en la difusió, propagació o afavoriment del consum de marihuana”.

L’advocat d’un dels acusats, Martí Cànaves, ha explicat que la fiscalia demanava penes de presó perquè considerava que es tractava d’un establiment obert al públic. “Ha quedat clar que era un club privat on accedien socis per consumir cànnabis”, ha defensat Cànaves. L’advocat ha afegit que l’entitat “no havia amagat la seva activitat” i ha recordat que “en cap cas feia publicitat ni promoció del consum de la substància”, ja que disposava “de quantitats petites que no impliquen perill de salut pública”.

Alerta pels clubs que incompleixen la llei

El director del Projecte Home a Catalunya, Oriol Esculies, reclama a les administracions que replantegin la regulació dels clubs cànnabics. Segons diu, molts locals “incompleixen la normativa i això repercuteix en la salut pública”. Per exemple, explica que l’entitat, que atén persones amb addiccions, s’ha trobat casos de menors que poden entrar en clubs. Esculies demana que “es controli i supervisi” el compliment de les ordenances que regulen els locals de consum. A més, alerta d’una “idealització” de la marihuana entre els adolescents i recorda que és “una substància psicoactiva que genera addició”.