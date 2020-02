Un jutge reobre la investigació de l'assassinat de Marta del Castillo

La causa per la mort de Marta del Castillo, la jove sevillana de 17 anys assassinada el gener del 2009 i el cos de la qual no s'ha trobat mai, es revisarà. El jutjat que va investigar els fets ha decidit tornar a reobrir el cas després de les noves revelacions aportades per l'assassí confés de la jove, Manuel Carcaño, segons avança l'agència Efe. Després de vuit anys entre reixes –Carcaño va ser condemnat a vint anys de presó per l'assassinat–, l'home hauria implicat el seu germà en el crim davant del pare de la jove, que el va anar a veure a la presó.

Els pares de la noia havien presentat al jutge les noves proves i li havien demanat reobrir la causa. Ara el jutge ha acceptat la petició. En el seu escrit, al qual ha tingut accés Efe, ordena a la policia comprovar "la veracitat" de les informacions aportades per Carcaño des de la presó. Aquesta no és la primera vegada que l'assassí confés de Marta del Castillo canvia la seva versió. Ja durant la investigació del cas i en el judici la causa ha fet diversos girs, fruit de les informacions aportades per Carcaño i la resta dels acusats, tot i que en alguns casos es tractava de pistes falses.

Enmig d'una discussió entre els germans

Carcaño va ser condemnat per la mort de la noia, però la sentència va descartar que hi hagués una agressió sexual. El cas es va tancar amb la gran incògnita de la localització del cos de la jove, però també va deixar sense resposta altres interrogants, com ara per què la van matar i l'arma que es va fer servir per fer-ho. L'enèsima versió de Carcaño dels fets podria aportar llum a aquestes incògnites: segons va explicar el pare de la noia assassinada en una compareixença pública dilluns passat, Marta del Castillo hauria mort després d'interposar-se en una discussió entre Carcaño i el seu germà sobre "una trama d'estafes" econòmiques en la qual estarien implicats tots dos i que els podia "portar a la presó".

Antonio del Castillo va explicar que, segons la nova versió de Carcaño, la seva filla va morir per dos cops al cap que el germà del condemnat li hauria donat amb la culata d'una pistola. Els dos germans haurien portat el cos de la noia a la finca Majaloba de La Rinconada (Sevilla) –que també va ser inspeccionada–, tot i que després el germà de Carcaño hauria canviat el cadàver de lloc. "Ell té la clau sobre el lloc on és el cos", assegurava del Castillo dilluns passat en referència al germà de Carcaño, que va sortir absolt del judici.