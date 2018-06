“El turisme ens ha deixat sense veïns i clients”

Després de vuitanta anys venent herbes i espècies al número 18 de la plaça Reial de Barcelona, l’herbolari Farran tancarà demà divendres definitivament les seves portes. “El comerç està en una zona convertida en espai d’oci per a turistes i ens hem quedat fora de lloc”, explica Carles Farran, propietari de l’herbolari. Ell és la tercera generació d’aquest negoci familiar, que va obrir-se acabada la Guerra Civil per a la distribució a l’engròs d’herbes.

“La gent no baixa a comprar aquí. El turisme ens ha deixat sense veïns i sense clients”, lamenta el Carles, assenyalant al seu voltant. La botiga està a la planta baixa d’un edifici antic, que es connecta amb la plaça amb unes escales, a tocar de la Rambla. Els veïns de Ciutat Vella eren la clientela habitual, però amb el boom immobiliari molts d’ells van haver de marxar, incapaços de fer front a l’augment dels lloguers. Per això, els Farran fa tres mesos que van prendre la decisió de plegar, sobrepassats per les despeses. Ara, els cartells que resen ‘liquidació per tancament’ decoren les estanteries, i tant el Carles com el seu pare s’acomiaden de la botiga. “És molt dur. No només deixes un projecte teu, sinó familiar. Però els números són els números”, apunta l’herbolari.

El comiat amb els clients –alguns feia més de trenta anys que hi compraven– ja va començar fa unes setmanes i els propietaris expliquen que la resposta de la clientela és que els trobaran molt a faltar. “Això t’omple, et fa sentir que alguna cosa deuries fer bé”, afegeixen. Un d’aquests veïns és Pep Corominas. Fa cinc anys que va descobrir la botiga i considera que els productes són de molt bona qualitat i el tracte molt amable. “Fa uns dies el Carles em va explicar que havien de tancar perquè havien baixat molt les vendes, que ja gairebé no els quedaven clients al barri”, diu. “És una pena que un comerç tan antic i emblemàtic hagi de tancar”, lamenta.

L’herbolari sempre s’ha dedicat a la venda d’herbes i espècies, però amb el pas del temps van evolucionar cap al producte ecològic, els suplements dietètics i la cosmètica natural. Alhora, l’arribada d’immigració àrab i pakistanesa al barri va canviar l’especialització de la botiga: alguns dels clients els van ensenyar a preparar fórmules d’espècies de la cuina marroquina, índia i argentina.

Ara bé, aquesta adaptació no ha evitat el tancament. La inclusió de productes dietètics i naturals als inventaris de les farmàcies i la venda de productes herbolaris per internet també han frenat qualsevol empenta que poguessin donar al negoci. “Les farmàcies sempre s'han rigut de nosaltres. Com que ara s’estan escanyant amb la venda de medicaments, comercialitzen amb els nostres productes”, denuncia Farran.

El fet que l’Ajuntament tampoc fes cap gest per ajudar-los, malgrat haver-se adreçat a ells, va ser el cop de gràcia. “Estan molt tancats que aquesta és la normativa i la situació al barri és molt complicada. L’única solució és tancar”, conclou.