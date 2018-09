Unió de Pagesos denuncia que l'Església s'ha apropiat de 430 béns públics i privats els últims 25 anys

El sindicat Unió de Pagesos (UP) ha denunciat públicament aquest dimecres que el Bisbat de Vic i el de Solsona haurien registrat al seu nom en els darrers 25 anys un total de 430 propietats –ermites, esglésies, capelles, rectories, terrenys i cementiris–, tant públiques com privades, de les comarques del Bages, l'Anoia i el Berguedà.

Un dels pagesos afectats i membre de la Comissió Permanent Comarcal del Bages d'Unió de Pagesos, Joan Casajoana, ha dit que el procediment de les immatriculacions –inscriure per primer cop una propietat al registre– és "il·legal i clandestí" i denuncia que està basat en "una regulació que va fer la dictadura franquista". De fet, segons el sindicat, la meitat d'aquestes "apropiacions indegudes" es van fer entre el 2014 i el 2015, l'any de coll que va deixar el PP abans de derogar la normativa elaborada l'any 1946 i que permetia als bisbes actuar com a notaris.

De fet, el que hauria permès als bisbats registrar les propietats és l'article 2016 de la Llei Hipotecària. Una llei, segons Unió de Pagesos, "que es va elaborar durant la dictadura franquista i que, per tant, després del 1978 es va convertir en anticonstitucional". Per això, el sindicat no només ha carregat contra l'Església sinó també "contra els governs espanyols que durant 13 legislatures han permès que hi hagués en vigor una normativa anticonstitucional i antieuropea".

Unió de Pagesos ha volgut fer públiques les dades que han obtingut dels registres de la propietat d'Igualada, Manresa i Berga en relació a la immatriculació de patrimoni públic i privat per part del Bisbat de Vic i de Solsona. En concret, el sindicat ha explicat que l'Església catòlica s'hauria "apropiat indegudament" d'un total de 430 propietats de 95 municipis de les comarques del Bages, l'Anoia i el Berguedà. Casajoana ha denunciat que aquestes xifres representen "4,5 immatriculacions per poble".

Entre les propietats que els bisbats haurien inscrit per primer cop al registre s'hi troben 203 ermites, esglésies i capelles; 52 cases rectorals i rectories; 95 terrenys i finques; 50 cementiris, horts, coberts i habitatges. El sindicat s'ha mostrat molt crític amb aquesta actuació de l'Església i ha denunciat que es tracta del "major escàndol immobiliari vist mai".

Casajoana ha remarcat que els bisbes han actuat "d'amagat, amb nocturnitat i traïdoria" i ha denunciat que han "robat i espoliat béns dels pobles". "Els bisbes han fet apropiacions indegudes de forma il·legal sense cap tipus de seguretat jurídica i amb una plena indefensió dels afectats", ha lamentat Casajoana, que ha afegit que "aquest tema en un país normal es resoldria fàcilment amb una sola sentència".

Davant d'aquesta situació, Unió de Pagesos compareixerà el proper mes d'octubre a la Comissió de Justícia del Parlament per denunciar les irregularitats que, segons ells, hauria comès l'Església catòlica. A més, han avançat que demanaran al Parlament que aprovi una resolució en contra d'aquest procediment. Al mateix temps, fan una crida als Ajuntaments i alcaldes de tot el país perquè es posicionin sobre aquesta qüestió perquè consideren que "tenen el deure i l'obligació com a administració local de vetllar pels béns que són comuns dels pobles".

Alhora, el sindicat també demanarà a tots els grups parlamentaris que instin al Ministeri de Justícia a sol·licitar als registres de la propietat les notes de totes les immatriculacions fetes per l'Església a Catalunya a través de l'article 206 de la Llei Hipotecària en els últims 25 anys.

El bisbat de Vic assegura que les immatriculacions s'han fet de manera "completament legal"

Davant de la denúncia d'Unió de Pagesos, el Bisbat de Vic ha fet públic un comunicat on assegura que la immatriculació dels temples catòlics ha estat un procés "no arbitrari" i "completament legal".

Segons el bisbat, cada vegada que l'església registrava una propietat "presentava la documentació que provés que allò era de titularitat eclesial i que coincidís amb el cadastre". Tot això, asseguren, "d'acord amb la legalitat vigent i amb la supervisió professional d'una pluralitat de tècnics independents i imparcials".

En aquest sentit, volen deixar clar que "ha estat un procés completament legal i que no és en cap cas una apropiació, ni una expropiació, ni molt menys un espoli". "L'Església ha registrat el que documentalment li constava com a propi i que no tenia cap propietari anterior al seu nom", aclareixen a través del comunicat. També expressen que "si puntualment s'ha comès algun error no hi ha cap problema per revisar el cas concret".