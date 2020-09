El TSJC tomba una part del pla urbanístic del complex Hard Rock i complica la tramitació del projecte

Nou entrebanc en la tramitació del projecte històric de BCN World, el complex d'oci i recreatiu que es vol ubicar entre Vila-seca i Salou, al costat de Port Aventura, i que vol adquirir Hard Rock. En una sentència feta pública aquest dimarts al vespre, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acceptat parcialment els arguments de diverses entitats contraries al projecte -com ara Aturem BCN World i l'entitat ecologista GEPEC- i ha anul·lat el disseny urbanístic d'un dels punts clau del projecte. Es tracta del sector on s'han d'ubicar els hotels i les àrees de joc, comercials i d'oci que preveu el macro complex.

La sentència del TSJC considera que l'espai lliure dissenyat entre aquests espais "no gaudien de la funcionalitat adequada" i que s'acabava "limitant" la possibilitat que poguessin servir com a "espais d'esbarjo i d'oci". Això, segons els magistrats que han avaluat el disseny, es dona perquè el pla urbanístic preveu ubicar bona part d'aquesta zona hotelera, recreativa i comercial i els seus espais d'esbarjo i verds corresponents "en una zona de risc d'accidents greus, provinents de la indústria petroquímica", a causa de la proximitat amb el polígon petroquímic de Tarragona.

La resolució de l'alt tribunal català complica que es pugui avançar en la tramitació del projecte, perquè de moment anul·la parcialment el projecte urbanístic d'un dels punts clau del complex. No es tracta, però, d'un punt final. La sentència no és ferma i hi ha la possibilitat de presentar-hi un recurs.

En aquest sentit, el departament de Territori de la Generalitat ha avançat en un comunicat que els serveis jurídics de la conselleria ja estan estudiant l'abast del pronunciament del tribunal i que presentaran un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem. D'entrada, el departament entén que la sentència "manté vigent" el pla urbanístic, perquè només qüestiona un dels sectors planificats i ho fa, diuen, únicament pel que fa "a la funcionalitat dels espais lliures i dels equipaments". També destaca que el tribunal ha desestimat la resta de la demanda, que pretenia tombar tot el projecte del complex hoteler, recreatiu i d'oci que es vol ubicar entre Salou i Vila-seca.

En canvi, des d'Aturem BCN World i el GEPEC consideren que la sentència del TSJC toca de mort el projecte. "Els magistrats han estimat els arguments pels quals s'havia denunciat que les zones verdes, els espais lliures i els equipaments públics previstos se situaven en una zona de risc públic", asseguren en un comunicat. Les dues entitats recorden que aquesta ubicació "contravenia la jurisprudència" perquè ubicant zones verdes i d'equipaments públics a prop d'una indústria de risc s'impedeix que la ciutadania pugui gaudir-ne. "Aquesta victòria d’Aturem BCN World i GEPEC-EdC és un pas més en el procés d’ensorrament d’aquest projecte fallit des que va néixer", asseguren les dues entitats al comunicat.

A més, les plataformes opositores al complex consideren que la sentència "comportarà la més que possible cancel·lació del contracte de compravenda dels terrenys" entre La Caixa, l'Institut Català del Sòl i Hard Rock, perquè entenen que el contracte se supeditava al fet que no hi hagués una sentència contraria als tribunals i que el projecte comptés amb l'aval judicial. Tot i així, la resta de parts implicades en l'operació no s'han posicionat en aquest sentit, encara.

Més polèmiques

La sentència se suma al polèmic contracte de compravenda -que va avançar l'ARA- entre el Govern i l'empresa que vol aixecar el complex Hard Rock. Llavors, es va anunciar que l'Incasòl comprarà amb un únic pagament els terrenys a Criteria –el hòlding d’inversions de La Caixa, que ara mateix els té en propietat–. Però a l'hora de vendre'ls a Hard Rock –l'empresa encarregada de l’execució del complex– la Generalitat no rebrà tot l'import de manera immediata: la multinacional californiana pagarà en tres terminis i la inversió pública no es recuperarà fins a finals de juny del 2022.

Les clàusules del contracte van encendre diverses formacions polítiques, que van criticar que es destinin diners públics a un projecte com el Hard Rock. Entre els partit polítics que ho van condemnar també hi havia ERC, soci de govern de JxCat i coneixedor de totes les clàusules abans que es firmessin.