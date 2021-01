Pfizer limitarà els lliuraments de vacunes a Europa a partir de la setmana vinent

Primers entrebancs de subministrament de la vacuna de Pfizer per a Europa. L'Institut Noruec de Salut Pública (NIPH) ha assegurat aquest divendres que els països del continent rebran menys vacunes de les que s'esperava a partir de la setmana vinent, una circumstància que hi pot complicar encara més el lent desplegament d'immunitzacions.

Geir Bukholm, director de control de les infeccions de l’NIPH, ha explicat avui que la farmacèutica nord-americana l'ha informat que Noruega rebria el 18% menys de les dosis previstes la setmana vinent. I ha afegit que la reducció temporal afectarà tots els països europeus a mesura que la companyia reorganitza la producció per augmentar la seva capacitat aquest any de les actuals 1.300 milions a 2.000 milions de dosis.

La notícia, però, no és del tot sobtada. Pfizer ja va anunciar a principis d’any que en tant que treballava per aconseguir una capacitat de producció més gran de la prevista inicialment per a aquest 2021, caldria alterar el procés i introduir millores en la planta de Puurs, Bèlgica. Aquestes circumstàncies exigien aprovacions reglamentàries addicionals.

Guardar la meitat de dosis

"Tot i que això afectarà temporalment els enviaments de finals de gener a principis de febrer, farà que es produeixi un augment significatiu de les dosis disponibles per als pacients a finals de febrer i març", ha assegurat Pfizer en un comunicat.

"CEO of Pfizer (...) reassured me that all guaranteed doses of the first quarter will be delivered in the first quarter"

President @vonderleyen in Lisbon during the press conference @2021PortugalEU with PM @antoniocostapm

on the priorities of #EU2021PT pic.twitter.com/UIcAGLGqn4 — Eric Mamer (@MamerEric) January 15, 2021

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, s'hi ha referit a primera hora d'aquesta tarda, en una breu compareixença: "He rebut, com molts de vostès, les notícies avui que Pfizer anunciava retards i immediatament he trucat al conseller delegat i m’ha explicat que és un retard de producció en les pròximes setmanes. Però m’ha confirmat que totes les dosis garantides per al primer trimestre seran lliurades en el primer trimestre. Ell, personalment, hi està a sobre, per reduir el període dels retards, per estar segur que es posaran al dia com més aviat millor".

El resultat, però, és que hi pot haver fluctuacions tant en el lliurament de les comandes com en la sortida dels enviaments des de la instal·lació de Puurs en els dies i setmanes vinents. I l'arribada sistemàtica dels enviaments és clau per mantenir un calendari que, d'entrada, potser ja era massa optimista.

El subministrament al Regne Unit, que prové de la mateixa planta, també es veurà alterat, ha dit Pfizer. Noruega, per la seva banda, rebrà la setmana vinent 36.075 dosis en comptes de les 43.875 que esperava. Des de l'Institut Noruec de Salut Pública han informat que es desconeixia quant de temps trigaria Pfizer a tornar a operar a la capacitat màxima augmentada.

El país escandinau, com altres països europeus, ha guardat un estoc de dosis en cas que hi hagués problemes amb els lliuraments, una tàctica, per exemple, que s’ha utilitzat al País Basc, on han reservat la meitat de l’estoc rebut per inocular la segona dosi a aquelles persones que ja han rebut la primera. En el cas de Catalunya, però, la reserva estratègica davant de possibles interrupcions en el subministrament és una mica menor. Des que va començar la distribució, cada dilluns s'han rebut 60.000 dosis i se'n guarden 18.000, informa des de Barcelona Gemma Garrido Granger.

Si el subministrament de Pfizer cau, la pressió perquè l'EMA (Agència Europea de Medicaments) aprovi la vacuna d'Oxford/AstraZeneca, que en principi tindrà lloc el dia 29, serà un clam en tot l'àmbit de la Unió Europea. La Comissió Europea va signar l'any passat un primer contracte amb Pfizer de 300 milions de dosis i recentment l'ha ampliat a 300 milions més.