"La sanitat té rostre de dona": el sector de la salut aixeca la veu el 8-M

La vaga feminista del 8-M s'està vivint amb intensitat a la sanitat, un dels sector que compta amb més presència femenina. L'Hospital Josep Trueta de Girona ha obert el dia amb l'inici d'una gran mobilització. L'Hospital Clínic de Barcelona, per la seva banda, ha realitzat una concentració a les nou del matí al 'hall' de l'hospital, on el torn de matí ha fet vaga de 8 a 10 hores i el de la tarda de 16 a 18 hores. Les dones representen el 72% del personal del Clínic, que aquest dijous ha difós un vídeo per demanar la igualat de gènere. "La sanitat té rostre de dona", ha sigut el lema escollit.

La jornada de dijous s'ha farcit d'actes emotius. El Clínic ha acollit una taula rodona titulada 'Evolució del paper de la dona en l'àmbit sanitari'. El col·loqui, que ha estat moderat per Georgina Ferri, subdirectora de l'ARA, ha comptat amb dones professionals de diferents sectors: metgesses, professores, científiques, infermeres i advocades.

Xerrada al Clínic de Barcelona

En acabar la xerrada la coral del Clínic ha realitzat un concert per denunciar la violència de gènere. Els treballadors han interpretat obres com 'Feeling good' (Nina Simone) o 'Salir corriendo' (Amaral). Una de les peces ha comptat amb la interpretació de signes d'Arantxa. "El món hauria de ser com aquesta coral, on la força de les dones mana", ha dit el director de l'agrupació.

L'Hospital del Mar de Barcelona, per la seva banda, ha aprofitat per presentar el llibre 'El sexe que volem les dones' (Carme Sánchez).

Maria Àngels Rodríguez, de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya, ha quantificat entre un 75% i un 80% el seguiment de la vaga de dues hores en el sector. Rodríguez ha precisat que en la sanitat no es pot parlar tant de bretxa salarial, però que els homes copen el 80% dels càrrecs de responsabilitat dels grans hospitals i institucions sanitàries catalanes. "Són càrrecs escollits a dit, que no han hagut d'aprovar oposicions; aquí hi ha la bretxa", ha opinat.



Metges de Catalunya s'ha sumat a la concentració de la plaça de Sant Jaume de Barcelona, convocada pels principals sindicats. "Discriminem les desigualtats", ha estat el seu lema. Els estudiants de Medicina i Ciències de la Salut de la UB han criticat que la facultat les dones estan infrarepresentades en tots els seus òrgans.



El Banc de Sang ha aprofitat el dia de la dona per posar en marxa una campanya especial en què les donants de dimecres, dijous i divendres estan rebent una xapa de regal. El lema és 'Dona que dona sang'.

Cartell del banc de donats de sang

La vaga feminista, que s'està seguint sense incidents destacables als c entres d'urgències d'atenció primària (CUAP) de Barcelona, ha coincidit amb el Dia Mundial del Ronyó. El departament de nefrologia i trasplantament de l'Hospital Clínic de Barcelona, per exemple, ha organitzat un cicle de conferències on 17 de les 22 ponents eren dones.

Hospital Verge de la Cinta de Tortosa

Les concentracions s'han repetit durant tot el dia arreu del territori, com a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.