Els vaixells que arriben als ports espanyols contaminen més que els cotxes de les 30 grans ciutats

Els vaixells que surten i atraquen a les costes europees van alliberar l'any passat més de 139 milions de tones (Mt) de CO 2 . Si el transport marítim es pogués considerar un país, seria el vuitè emissor de gasos contaminants d'Europa, per darrere dels Països Baixos. Aquesta contaminació castiga especialment els ports espanyols, segons un estudi de la federació europea d'ONGs Transport and Environment (T&E), entre les quals hi ha Ecologistes en Acció i Ecodes: en només un any, el transport per mar va emetre 17 milions de tones de CO 2 a la costa d'Espanya, mentre que tots els cotxes que circulen a les principals 30 ciutats de l'Estat, entre les quals Madrid, Barcelona i València, n'emeten uns 12. Espanya se situa, doncs, a la segona posició del rànquing de països responsables de les emissions de gasos d'efecte hivernacle d'origen marítim.

L'informe classifica les emissions contaminants pel tipus de nau que les allibera. Dels 139 milions de tones de CO 2 que es van emetre l'any passat, 59 corresponen a transport de mercaderies; 53 a vaixells de càrrega; 20 a transport de passatgers –com ara creuers– i 7 a altres sectors. "Els creuers a Europa van emetre l'any passat fins a cinc vegades més CO 2 per passatger i quilòmetre recorregut que la mitjana de la flota de cotxes", apunta l'anàlisi.

L'exemple més clar, però, és la flota Mediterranean Shipping Company (MSC), que es cola a la llista de les empreses més contaminants d'Europa per darrere de set centrals tèrmiques de carbó i per davant de la companyia aèria Ryanair. Només aquesta empresa de transport de contenidors de gran càrrega és la responsable de l'emissió de set de cada 10 emissions de CO 2 a la costa espanyola, que l'any passat va disparar-se fins als 11 milions de tones de gasos contaminants.

"La naviliera que porta els seus regals de Nadal és una de les primeres 10 empreses més contaminants de la Unió Europea i, malgrat que els consumidors no n'hagin sentit a parlar mai, no paga cap cèntim per les seves emissions de carboni i la Unió Europea no ha fet res fins ara per frenar-la", denuncia Ecodes.

Sense una regulació europea

Els ecologistes tenen clar quin motiu hi ha al darrere d'aquesta contaminació. El transport marítim és l'únic sector que no està obligat a reduir les seves emissions de CO 2 , així com tampoc ha de complir mesures de fiscalitat per la contaminació que genera. Això es deu –assenyala l'informe– a la permissivitat excessiva que atorga la normativa europea a les empreses: només han d'informar la Unió Europea del seu consum de combustible –el que es coneix com a supervisió, notificació i verificació (MRV)– i estan exemptes del pagament d'impostos pel seu ús, de manera que a la pràctica es beneficien de 24.000 milions d'euros cada any en forma de subsidi.

L'estudi anima a incloure el transport marítim en el sistema europeu de comerç d'emissions per fixar un topall d'alliberament de gasos contaminants, així com garantir que el sector pagui per les seves emissions de carboni dins el Fons Europeu del Clima Marítim. Unes idees que ja ha defensat la nova presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

20% Una de cada cinc emissions de CO 2 d'origen marítim a Europa prové de vaixells que transporten combustibles fòssils com el carbó o el petroli cru

"També es necessiten mesures addicionals, com una normativa per regular la quantitat de carboni que poden emetre els vaixells en funcionament", continua l'estudi de T&E, que defensa prémer l'accelerador per fer efectiva la transició global cap a l'ús de combustibles de carboni zero i tecnologies netes. Prop del 20% del CO 2 d'origen marítim a Europa prové de vaixells que transporten combustibles fòssils com el carbó, el petroli cru o el gas natural liquat.

"Espanya té una gran responsabilitat en les emissions que generen els vaixells que atraquen a les seves costes", denuncia María García, portaveu d'Ecologistes en Acció. L'ONG exigeix al govern espanyol que dugui a terme "actuacions concretes" per a la descarbonització del sector aquests dies que se celebra la COP25, la c imera de l'ONU sobre canvi climàtic a Madrid. "El primer compromís que sol·licitem per fer front a l'emergència climàtica és la paralització dels projectes d'ampliació previstos en diversos ports espanyols seguint aquest mateix model fòssil", afegeix García.