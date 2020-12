Aglomeracions al centre de Barcelona i cues de més d'una hora en algunes botigues

Aquest dissabte s'han registrat aglomeracions al centre de Barcelona coincidint amb l'inici del pont de la Puríssima. En algunes botigues fins i tot s'han format cues de més d'una hora d'espera i molts compradors es mostraven sorpresos d'haver d'esperar tant. "Dins de la botiga hi ha espai, però al carrer hi ha massa gent", es queixava la Marian, una de les moltes persones que han anat al centre de la capital catalana a comprar regals. "Les cues són tremendes, amb sort farem mitja hora de cua i a dins hi estarem només cinc minuts", comentava el Ramon, que volia comprar un abric.

La velocitat de transmissió (Rt) del coronavirus, que és l'indicador que reflecteix millor l'evolució de la pandèmia, ha tornat a créixer aquest dissabte per cinquè dia consecutiu i ja se situa en 0,98, tres centèsimes més que ahir. Això suposa que cada 100 infectats contagien una mitjana de 98 persones, i el límit per considerar que s'ha entrat en una fase d'expansió està en una Rt superior a 1. Per tant, les dades epidemiològiques continuen empitjorant a Catalunya quan falten menys de tres setmanes per Nadal.

Malgrat que la velocitat de contagi ha pujat, el risc de rebrot –és a dir, l'índex de creixement potencial de la pandèmia– sí que ha baixat i està en 209 punts, tres menys que ahir. Amb tot, aquesta xifra suposa encara un risc molt alt. També ha disminuït el nombre d'ingressos: ara hi ha 1.487 persones hospitalitzades, 37 menys que divendres, de les quals 400 són en unitats de cures intensives (UCI), 18 menys que ahir. La xifra de morts, però, continua augmentant: en les últimes 24 hores s'han registrat 45 defuncions per coronavirus a Catalunya, segons el balanç facilitat aquest dissabte pel departament de Salut.

Una possible reculada

Davant aquesta situació, el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic i assessor del govern espanyol en la crisi sanitària, Antoni Trilla, ha advertit aquest dissabte en declaracions a RAC1 que si les dades mantenen la mateixa tendència caldrà plantejar-se una reculada en la desescalada. "Seria una decisió complicada, perquè voldria dir que en comptes d'avançar pot ser que haguem d'anar una mica enrere, però és una situació que s'ha de plantejar", ha dit. Així mateix, ha reconegut que hi ha una "certa contradicció" entre el desig de celebrar el Nadal i la necessitat d'evitar que els contagis es disparin.

Precisament, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dissabte la pròrroga de 14 dies del primer tram del pla de desescalada a Catalunya a partir de dilluns. La resolució recorda les mesures d'aquesta primera fase i subratlla que la seva durada en aquesta nova resolució s'estableix en 14 dies –o sigui, fins al 20 de desembre–, "sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte que tenen". El Govern ja va anunciar dijous que Catalunya no passaria de fase dilluns per la pujada brusca dels indicadors, en concret de la velocitat de contagi (Rt), en els últims dies. La resolució obliga les botigues dels centres comercials i les sales de joc a continuar tancades i manté en sis el nombre màxim de persones que poden reunir-se. Així mateix manté el confinament perimetral als municipis els caps de setmana.

La Generalitat ha tornat a demanar prudència i responsabilitat davant d'un pont festiu que ha començat aquest dissabte i que pot ser un presagi del comportament nadalenc i determinar l'evolució de la pandèmia.