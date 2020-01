El vent va de baixa però la pluja encara no s'acaba

Aquest temporal ha desmuntat tots els precedents dels últims 20 anys pel que fa a situació marítima al Mediterrani occidental. Dilluns, a Dragonera, a l'oest de Mallorca, es va mesurar l'onada més alta des que es prenen mesures amb boies al Mediterrani occidental. Una onada de 14,2 metres superava el rècord de 13,6 que s'havia produït a Maó el 2001. Per si això no fos prou extraordinari, aquest dimarts la boia de Maó ha recuperat el rècord amb una onada encara més alta: 14,8 metres.

Un altre fenomen que ha caracteritzat aquesta borrasca ha estat la pujada del nivell del mar a causa del temporal, un fenomen conegut com a marea ciclònica, molt habitual quan hi ha huracans, però no tant comuna i evident en els temporals al Mediterrani. Dilluns a Gandia es va mesurar una pujada del nivell del mar de 80 centímetres, un rècord segons Puertos del Estado. Aquest dimarts, a Tarragona, aquest augment del mar ha arribat a ser de 69 cm i a Barcelona de 57. Aquest fet, sumat a les onades enormes dels últims dies, explica fenòmens com la inundació de grans extensions d'arrossars al delta de l'Ebre i el fet que el mar hagi entrat fins a carrers i passejos marítims amb tanta facilitat en molts altres indrets.

Aquest dimecres el vent i el temporal de mar començaran a anar de baixa molt lentament. Encara hi haurà cops de vent de 50 o 60 km/h en molts indrets, però ja no es repetiran les ventades de fins a 100 km/h de dilluns i dimarts. Amb dades des del 1992, l'Observatori Fabra del Tibidabo mai havia registrat ratxes de vent de més de 100 km/h durant dos dies seguits com va passar dilluns i dimarts. Durant aquest dimecres el vent encara serà de mar i per tant la situació marítima continuarà sent molt complicada, però les onades aniran de baixa respecte als últims dos dies.

Encara caldrà estar molt pendents de rius i rieres perquè els últims mapes de temps han donat corda a una nova tongada de pluges abundants durant la tarda i nit de dimecres. Serà una ploguda extensa i en aquest cas segurament també regarà amb ganes les comarques de Ponent. Ben bé fins a la matinada de dimecres a dijous les pluges continuaran caient amb ganes i probablement tornaran a posar en situació de perill de desbordament diversos rius i rieres. Amb una mica de sort entre el matí i el migdia hi haurà una treva que podria evitar mals majors. La cota de neu seguirà pujant i s'ubicarà ja al voltant dels 1.400 metres.

Després d'aquest temporal totalment extraordinari arribaran dies de calma. Dissabte passarà un sistema frontal que taparà el cel i podria deixar algunes gotes en diverses comarques, però en general el tram final del gener serà més assolellat i molt més tranquil pel que fa a vent i situació marítima. No hi ha indicis de cap nova borrasca ni a mitjà ni a llarg termini. El temporal no ens deixarà un ambient especialment fred, els migdies dels últims dies de gener s'arribarà als 15 graus en força comarques i podríem arribar a la Candelera fins i tot amb un ambient encara més suau.