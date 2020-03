Vergés avança que probablement s'haurà de mantenir el confinament de la conca d'Òdena

La consellera de Salut, Alba Vergés, en el marc de la compareixença telemàtica del Govern aquest dimecres al Parlament, ha avançat que probablement s'haurà de mantenir el confinament de la conca d'Òdena. Aquesta zona ja fa quinze dies que està acordonada arran de la crisi del coronavirus, ja que hi va haver el primer brot, precisament, en l'hospital d'Igualada. "Tot fa pensar que ha de seguir sent així", ha apuntat, explicant que s'ha de reunir aquesta tarda el consell que assessora el Govern per acabar de formalitzar la decisió.

Aquest matí, en una roda de premsa a la ciutat, l'alcalde, Marc Castells, ja havia dit que esperava una decisió entre avui dimecres i demà dijous. La decisió de confinar les poblacions d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena es va prendre el 12 de març (va entrar en vigor a les 12 de la nit) i des dels consistoris esperen que en les pròximes hores els hi diguin si cal allargar el confinament. "El confinament és fins a nova ordre. Nosaltres estem sotmesos al que ens diguin. Són ells els qui han de prendre la decisió. Caldrà esperar a les pròximes hores", ha dit Castells.

Un dia més, resten a l'espera que l'Estat doni resposta a la resolució de la Generalitat per la qual els treballadors de la conca d'Òdena puguin demanar la baixa pel fet d'estar confinats i, per tant, per la impossibilitat d'anar als seus llocs de treball. "Demano que les administracions responsables donin resposta als treballadors confinats que treballen fora del perímetre, i també aquells que viuen fora de la zona confinada que no poden venir a treballar a la conca", ha dit Castells, que ha comentat que està en contacte amb la delegada del govern estatal, Teresa Cunillera, que li ha dit que ho tenen present. "Hi ha un problema de gestió en un moment de crisi molt gran. Els responsables d’això deuen tenir-ho a la cua. Espero que les administracions responsables ho tinguin en compte. Estem a l’espera de l’autorització", ha comentat.

651x366 Marc Castells, alcalde d'Igualada, durant la roda de premsa d'aquest dimecres / ARA Marc Castells, alcalde d'Igualada, durant la roda de premsa d'aquest dimecres / ARA

Preguntat per les mesures que adopta el govern central per a autònoms i pimes, Castells ha dit: "En uns moments excepcionals l'Estat hauria de ser més ambiciós amb les mesures que pren. Calen més mesures concretes".

L'alcalde d'Igualada ha explicat que, de manera preventiva, han decidit ampliar, juntament amb la Funerària Anoia, l'àrea refrigerada dels serveis funeraris amb un dispositiu mòbil. "Ho fem en un moment en què es preveu que l'activitat del crematori municipal es tensioni. Tenim l'esperança de no haver-lo d'utilitzar. Ho fem de manera preventiva, ara no està en funcionament i en la situació actual no està previst activar-lo. Hem preferit ser previsors i avançar-nos", ha apuntat.

A més, ha explicat que queda suspesa la Fira Aerosport (que s'havia de celebrar el 9 i 10 de maig) i ha demanat a les administracions corresponents que aquest dijous, en previsió de nevades a la zona, mantinguin les carreteres en bones condicions i extremin les precaucions per tal que sobretot els professionals de l'àmbit de la sanitat puguin arribar als seus llocs de treball sense problemes.