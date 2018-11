Una vaca vermella en una cova de Borneo, la pintura figurativa més antiga de la humanitat

Una vaca pintada amb tons vermellosos trobada a l'est de Borneo és fins ara la pintura realista més antiga de la humanitat. La revista 'Nature' ha publicat aquest dimecres un article en què explica la troballa, que es remuntaria com a mínim a fa uns 40.000 anys. Les coves d'aquesta illa d'Indonèsia són conegudes per les seves pintures rupestres des dels anys 90.

L'animal es va pintar amb un pinzell impregnat d'un pigment mineral de color ocre en una cova de pedra calcària. Té el cos inflat i les potes curtes, i podria ser un banteng, un tipus de vaca que encara avui viu a la illa.