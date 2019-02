La nau de la violació múltiple de Sabadell s'havia de desallotjar

La nau abandonada de Sabadell on diumenge es van detenir sis homes per una violació múltiple estava pendent de ser desallotjada. L'Ajuntament feia més de tres anys que tenia constància que diverses persones vivien a la fàbrica del barri de Can Feu, que estava en desús. El 2016 va obrir un expedient perquè es tapiés l'edifici, però -amb un canvi de propietat de la nau entremig- encara no s'ha fet. En tot aquest temps, a la nau hi vivien persones sense llar. Dels sis detinguts, que tenen entre 21 i 53 anys, la meitat s'havien atès en dispositius per a la gent que dorm al carrer o en espais ocupats. Els sis detinguts passaran a disposició del jutge, tot i que els Mossos investiguen si tots van participar en l'agressió sexual múltiple i com la noia, de 18 anys, va arribar a la fàbrica.

La denunciant va exposar davant la policia que no recordava com havia arribat a la nau abandonada. La noia va explicar que estava de festa i va coincidir, segons Efe, amb un dels detinguts -que no coneixia-, que la va molestar i que estava al carrer quan la víctima va sortir de l'últim local d'oci nocturn a l'hora del tancament de l'establiment. Els Mossos també volen aclarir quin és el grau de participació dels sis detinguts en la violació múltiple. Malgrat que els sis van quedar arrestats per un delicte d'agressió sexual, només tres d'ells en serien els autors. Per això els agents investiguen quina va ser la implicació dels altres tres detinguts i si, en tot cas, poden ser autors d'un delicte d'encobriment.

La Policia Municipal de Sabadell, que va ser qui va practicar les detencions, hauria arrestat totes les persones que hi havia diumenge a la matinada a la fàbrica en desús de Sabadell, després de la denúncia de la noia. L'edifici està buit des de diumenge perquè va quedar precintat per la policia i, un cop els agents hagin practicat les proves necessàries, la propietat el tapiarà. El regidor d'Acció Social de Sabadell, Gabriel Fernàndez, ha explicat que Solvia -que és la propietària de la nau- ja ha posat un servei de vigilància per evitar que es torni a ocupar la fàbrica. Fernàndez ha afegit que, tot i que es va obrir el primer expedient el 2016 perquè es tapiés l'edifici, al cap d'un temps va canviar la propietat i després va començar el nou procediment amb Solvia, que l'any passat va demanar que es fes el desallotjament -que no s'havia arribat a executar.

Fernàndez ha admès que l'Ajuntament calculava que almenys vuit persones vivien a la nau. "Algunes persones són itinerants i altres més estables", ha assegurat Fernàndez, que ha precisat que només s'havien fet "contactes puntuals" en la meitat dels detinguts que s'havien atès en dispositius destinats al sensellarisme. El regidor ha subratllat que unes 150 persones estan en una situació d'infrahabitatge a Sabadell, una vintena al carrer i la resta en espais ocupats, com per exemple la fàbrica abandonada del barri de Can Feu. Els veïns de la zona s'havien queixat de l'actitud d'algunes de les persones que ocupaven l'edifici, encara que Fernàndez ha reconegut que no és l'única nau en desús de la ciutat on viuen persones. El regidor ha reclamat que es jutgi la violació múltiple més enllà de l'origen dels fets i l'Ajuntament es personarà com a acusació popular en el cas.

Centenars de persones es manifesten

La plaça de Sant Roc de Sabadell s'ha omplert aquest vespre per mostrar el rebuig de la ciutat a la violació múltiple. Unes 4.000 persones s'han concentrat per condemnar l'agressió sexual, mostrar la seva solidaritat amb la víctima i fer una crida a la no discriminació. "És innegable que estem davant un problema social i estructural", s'ha expressat en el manifest, recollit per l'ACN, dels col·lectius feministes convocants. Les entitats també han lamentat que hi hagi col·lectius que aprofitin un cas com aquest per "escopir odi xenòfob i racista". "Contra el masclisme i el feixisme, ni un pas enrere", ha sentenciat el manifest que s'ha llegit davant el consistori.