El violador fugit ha marxat amb una voluntària que va conèixer a la presó de Santander

No és la història (real) que Alberto San Juan i Emma Suárez van portar al cine amb 'Horas de luz', però s'hi assembla. Com l'atracador i assassí Juan José Garfia –interpretat per San Juan a la pantalla–, Guillermo Fernández Bueno, el violador i assassí fugit des d'aquesta setmana, va conèixer a la presó la seva parella. En el cas de Garfia, va ser una infermera del centre penitenciari del Dueso (Santoña) amb la qual va acabar casant-se. Anys després, a només 40 quilòmetres, Fernández Bueno coneixeria una educadora social voluntària a l'antiga presó provincial de Santander.

Precisament és el penal del Dueso on Fernández Bueno ha sigut els últims anys, des que la vella presó del centre de Santander va tancar i va ser demolida. Allà, segons asseguren les autoritats penitenciàries a l'agència Efe, la parella del violador convicte ja no hi ha fet de voluntària, sinó que només hi ha entrat com a parella del reclús, per a les visites i els vis-a-vis.

El que diferencia el destí de Garfia del de Fernández Bueno és la fugida. El primer –que havia protagonitzat diverses fugides abans de conèixer Marimar– es va casar a la presó amb la infermera. La parella es va separar al cap de dotze anys. Però ell va aguantar al centre penitenciari fins que el 2010 va obtenir la llibertat condicional.

Fernández Bueno, en canvi, ha aprofitat un permís penitenciari de set dies per desaparèixer. No va tornar a la presó i la policia creu que és amb l'exvoluntària del centre penitenciari, amb la qual hauria planificat la fugida perquè tant la junta de tractament de la presó com el jutge de vigilància penitenciària li havien denegat el tercer grau, cosa que li permetria viure en un règim de semillibertat o de llibertat vigilada.

🚩URGENTE. POR FAVOR, MÁXIMA DIFUSIÓN

Guillermo Fernández Bueno es un violador y asesino que se ha fugado de la cárcel de #Santoña ( #Santander) en un permiso.

Si le has visto o tienes algún dato: 📞091 pic.twitter.com/j5MXsUXjSt — Policía Nacional (@policia) 25 de juliol de 2018

Complia una condemna de 26 anys i mig de presó per assassinat i violació d'una empleada de la neteja en una cafeteria de Vitòria el 14 de desembre de l'any 2000 i té una altra condemna de nou anys per una altra agressió sexual comesa un mes abans d'aquell assassinat. I ara té en vigor una ordre internacional de detenció per trencament de condemna, de manera que la Interpol ha inclòs les seves dades amb notificació vermella, el distintiu emprat per sol·licitar la localització i detenció d'una persona buscada per les autoritats judicials d'un país determinat o un tribunal internacional, informa l'agència Efe.

En els últims anys, el pres havia seguit diversos programes voluntaris de reinserció, com ara un de dissenyat per a agressors sexuals, un altre per controlar els impulsos violents i un de preparació per a les sortides de permís.

Des del 2012 havia gaudit de diferents permisos penitenciaris sense cap incidència i ha sigut aquest últim, de set dies, el que li ha servit per escapolir-se, després de sortir del centre el passat dia 15 i no tornar el diumenge 22.

No obstant això, segons Europa Press, el procés que va portar-lo fins a aconseguir aquests permisos ja va ser polèmic. La junta de tractament de la presó del Dueso s'hi va oposar diverses vegades. El 2012, en el primer permís sol·licitat, va emetre un informe desfavorable. Posteriorment, el pres va recórrer la decisió i el jutge de vigilància, que va donar la raó a Fernández i va aprovar el permís.

Les mateixes fonts assenyalen que la situació es va repetir amb els successius permisos penitenciaris: la junta de tractament del Dueso s'hi oposava i el jutge de vigilància aixecava el veto. Al final, la junta va decidir no emetre més informes desfavorables als permisos que demanava.