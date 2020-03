Un home apunyala l'exparella a Vilafranca i es treu la vida quan els Mossos estaven a punt de detenir-lo

Una dona va ser apunyalada per la seva exparella a Vilafranca del Penedès, quan sortia de casa seva el 9 de març. Les ganivetades no li van afectar cap òrgan vital, però la víctima va haver de ser hospitalitzada. Els Mossos van aconseguir localitzar l'agressor una setmana més tard, però quan estaven a punt de detenir-lo, aquest dimarts, l'home es va treure la vida, segons ha avançat SER Catalunya i han confirmat els Mossos d'Esquadra a l'agència ACN.

És una de les últimes agressions masclistes que ha transcendit a Catalunya, però no l'única. Segons les últimes dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), cada 30 minuts es produeix una agressió masclista a casa nostra.

Des de l'inici de les restriccions per l'emergència del coronavirus, diversos juristes i experts han alertat ja que el confinament pot augmentar el risc per a les víctimes de violència masclista de patir agressions més greus o més continuades, així com de dificultar que puguin demanar ajuda o denunciar el que estan patint. Aquest dimecres a aquest avís s'hi sumava el de tres europarlamentaris, entre els quals Diana Riba, que han enviat una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula von der Leyen; al president del Consell Europeu, Charles Michel, i a la Comissionada per la Igualtat, Helena Dalli.

"Reconeixem la necessitat de fer autoaïllament, però volem recordar-vos que no totes les cases són un lloc segur per fer-ho", subratlla la carta, que recorda que a la Xina, l'epicentre de la pandèmia, els casos de violència masclista "gairebé s'han duplicat" des que es van començar a ordenar mesures de confinament. "Ens preocupa molt que passi el mateix a Europa", asseguren.

Riba i els altres europarlamentaris demanen a la Comissió i al Consell que "vetllin perquè els estats membres no redueixin o desviïn els recursos existents" per a la lluita contra la violència masclista, com ara "els controls de salut, les línies d'ajuda, els refugis o qualsevol altre servei essencial". També recomanen implantar noves mesures proactives, com ara "reforçar els serveis d'atenció telefònica, proporcionar ajuda jurídica en línia a les víctimes, organitzar xarxes de suport, finançar refugis per a víctimes", i que la Comissió faci una campanya de sensibilització per advertir d'aquest fenomen.