La violència sexual persisteix a Europa tot i la falta de denúncies

Les agressions físiques, psíquiques i morals i la coacció, en què també s’inclou la pressió social i la intimidació a través de la força física, són violència sexual, segons la definició de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). L’estadística europea recull que es van produir i denunciar 215.000 casos el 2015 que responen a la definició de violència sexual, i entre aquests hi va haver 80.000 casos de violacions en què majoritàriament les víctimes eren dones. A Espanya es van denunciar 21 casos de violència sexual per cada 100.000 habitants; lluny dels 177 casos que consten a Suècia o dels 91 casos per cada 100.000 habitants de Bèlgica. L’Eurostat va fer públiques ahir les dades amb motiu del Dia Internacional contra la Violència Masclista, que és demà.

Suècia és el país amb més violacions denunciades, amb 57 casos per cada 100.000 habitants, seguit de Bèlgica (26 casos per cada 100.000). França i Dinamarca van registrar 19 denúncies per cada 100.000 habitants. En aquests països sovint es denuncien molt més els casos de violència sexual perquè hi ha més sensibilització i conscienciació per denunciar aquest tipus de conductes, ja que les dones senten que el sistema les protegirà si denuncien, segons defensa l’organització European Women’s Lobby. Amb tot, posen en relleu que la violència masclista encara segueix present en països on sempre s’han valorat les polítiques d’igualtat i es lluita contra la violència de gènere.

Espanya, per contra, es troba entre els països amb ràtios més baixes de denúncies, amb quasi tres per cada 100.000 habitants, una xifra semblant a la de Letònia, per exemple.

Falta de denúncies

Tot i així, el European Women’s Lobby lamenta que en la majoria de països molts crims sexuals no surten a la llum, i que només “entre un 2% i un 10% de les violacions es denuncien”, com explica Irene Rosales, experta en violència sexual de l’organització. Segons la mateixa associació, moltes dones encara tenen por de demanar protecció, perquè no saben que ho poden fer o perquè consideren que el sistema legal no les protegirà. “Avui una de cada cinc persones a Europa en culpa les víctimes, i una de cada cinc considera que la violència masclista la provoquen les dones”, diu Rosales. Així s’ha vist recentment en el judici dels Sanfermines, on es van acceptar com a prova les informacions d’uns detectius privats que havien seguit la víctima després d’haver patit l’assetjament, tot i que finalment l’informe s’ha retirat.

Sobre la quantitat de persones que són perseguides pels seus crims -gairebé tots, homes-, a Espanya 2.230 homes han acabat a la presó per haver comès una violació, segons l’Eurostat. Malgrat la dada, el lobi European Women’s assegura que “diversos estudis demostren que a Europa només un 14% de les violacions acaben en condemna a presó”.