La casa on vivien els joves de l’agressió sexual de Santa Coloma duia un any ocupada

Desenes de mirades encuriosides no perdien de vista aquest dilluns al matí els operaris que tapiaven les portes de la casa del número 111 de l’avinguda de la Generalitat, a Santa Coloma de Gramenet. Amb el ciment i els totxos van segellar l’immoble que havien ocupat alguns dels 15 joves detinguts diumenge per agredir sexualment una noia i apunyalar la seva parella a la sortida del metro de Can Peixauet (L9). L’Ajuntament va actuar, amb el vistiplau de la propietat privada de la casa, un dia després dels fets del metro, però segons els veïns del Raval -el barri de Santa Coloma a tocar del riu Besòs- feia més d’un any que veien el grup de joves entrant i sortint d’aquest immoble buit i abandonat. El consistori va respondre que no podia saber amb exactitud quant temps feia que els nois havien ocupat el domicili tapiat, malgrat que abans els havien expulsat d’altres edificis, alguns de propietat municipal.

“Tots sabíem que la casa estava ocupada per almenys una desena de nois”, explicava una veïna, que no volia revelar el seu nom i admetia haver-se sentit insegura. Fernando Garcia i la seva família fa més de cinquanta anys que regenten el bar Santa Rosa, a 100 metres de l’immoble on malvivien els joves. Ahir deia que el focus dels conflictes es trobava en aquest domicili ocupat, perquè és una zona on també viuen altres persones que ocupen habitatges buits i que, segons ell, no causen problemes. L’Ali, que té una botiga de queviures al mateix carrer, s’afegia a la conversa i explicava que sovint alguns dels nois hi per demanar-li menjar: “Recordo que un no parlava castellà i amb signes em deia que tenia gana . No em feia res donar-li un plàtan”.

L’alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, després que el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, li hagués retret falta d’informació, es va defensar ahir i va apuntar que en diferents Juntes de Seguretat l’Ajuntament havia alertat reiteradament el Govern de la presència dels joves. Parlon va assegurar que l’incident del metro no havia sigut el primer que protagonitzava el grup i va mostrar preocupació pel fet que “s’alimenti el discurs que tota la població immigrada i els menors són susceptibles de cometre delictes”. Per la seva banda, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va interpel·lar la Generalitat i l’Estat perquè hi hagi un “canvi”. “Estan arribant molts més MENA [menors estrangers no acompanyats]. El sistema ha d’estar a l’altura per atendre’ls per evitar que acabin en petits grups de delinqüència per no haver trobat una acollida adequada. Ara mateix no ho està”, va lamentar.

Set nois implicants en els fets

Però, segons la secretària d’Infància, Adolescència i Joventut del Govern, Georgina Oliva, dels 15 joves detinguts -vuit d’origen algerià i set d’origen marroquí-, només un havia sigut tutelat per la Generalitat, fa tres anys, a través de la DGAIA. “Aquest cas no és exemplificant i no es pot fer una generalització del col·lectiu d’extutelats”, va concloure. Oliva va afegir: “Dels 2.850 MENA que estem atenent, el percentatge que hem de derivar a la justícia juvenil no arriba ni al 3%”. Els Mossos d’Esquadra van deixar ahir en llibertat vuit dels 15 nois arrestats. Segons la investigació policial, que va comportar el visionat de les càmeres de seguretat del metro, es va deixar sense efecte la detenció dels vuit joves perquè no tenien una implicació directa en els fets. Pel que fa als set nois restants, que havien participat en l’agressió, cinc continuaven a la comissaria a l’espera de passar a disposició judicial -en principi avui- i els altres dos són menors.

De fet, es van haver de fer proves radiològiques als dos nois per determinar la seva edat -no havien sigut identificats fins ahir- i van passar a disposició de la Fiscalia de Menors (si haguessin sigut majors d’edat haurien passat a disposició judicial amb la resta). Ara la Fiscalia pot enviar-los a un centre de justícia juvenil o bé a un centre de menors sota la tutela de la DGAIA. Els 15 joves anaven indocumentats quan van ser detinguts i la policia atribueix als que continuen arrestats delictes d’abusos sexuals (per l’agressió a la noia), d’intent d’homicidi (per l’apunyalament a la seva parella) i de robatori amb violència i intimidació.