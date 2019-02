Mor la maquinista en un xoc frontal de dos trens de Renfe a Castellgalí

Una dona de 26 anys ha mort en l'accident frontal entre dos trens que s'ha produït aquesta tarda a l'altura de l'antic baixador de Castellgalí, entre les línies R4 i R12 de Rodalies, entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa. La víctima mortal tenia 26 anys i era la conductora d'un dels dos trens. En total, el SEM ha atès 105 ferits: ha traslladat a diferents centres hospitalaris 6 ferits greus, 15 menys greus i 37 lleus i 47 persones més han pogut marxar pel seu propi peu.

Al tren hi viatjaven unes 400 persones en total, segons ha informat Renfe, que han estat evacuades en tren fins a l'estació de Manresa en un tercer comboi juntament amb els ferits lleus per tal que els poguessin atendre els serveis mèdics un cop a l'estació i derivar-los si calia a algun centre mèdic.

Pel que se sap a hores d'ara, el xoc s'hauria produït quan un tren de la R12 que venia de Lleida ha quedat en una contravia, és a dir, circulant a la via contrària a la que li corresponia. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha explicat al lloc dels fets que el tren s'hauria col·locat en contravia a l'estació de Manresa, una maniobra habitual per facilitar la baixada de passatgers a l'andana. Un cop fora de l'estació però, i per motius que s'estan investigant, no hauria tornat a col·locar-se a la via correcta de manera que hauria acabat xocant amb el comboi que circulava en sentit Manresa.

El president de Renfe, Isaías Táboas, ha dit que la investigació està oberta per intentar esclarir què ha passat. Ha insistit que es tracta d'un accident molt extraordinari perquè existeixen mecanismes que controlen que els trens vagin per la seva via. "No soc capaç de fer cap hipòtesi, tenim tècnics i experts que revisaran tot el que ha succeït", ha dit des del centre de comandament. No seran només Renfe i Adif els qui hauran d'inspeccionar els fets, sinó que ho faran en coordinació amb una comissió d'accidents ferroviaris que s'activa en aquests casos.

651x366 El dispositiu de coordinació al lloc del xoc de trens a Castellgalí / MANOLO GARCÍA El dispositiu de coordinació al lloc del xoc de trens a Castellgalí / MANOLO GARCÍA

Segons ha afegit Calvet a 'Catalunya informació', s'hauria pogut produir "algun tipus d'errada en la comprovació automàtica de la presència del tren o en els mecanismes manuals que permeten al conductor veure si se circula de manera correcta".

Fonts d'Adif han apuntat que en l'accident poden haver fallat "vàries coses" i descarten que hagi pogut ser només per un sol fet puntual. Asseguren que el canvi de via del tren hauria d'haver fet saltar alarmes i que això fa encara més difícil d'explicar el que ha passat.

"La gent ha caigut, s'han apagat els llums"

"S'ha notat un cop molt fort, la gent ha caigut a terra i de seguida s’han apagat els llums de dins del tren", ha explicat a l’ARA el Lus, un dels viatgers que circulava direcció Manresa. "Hem estirat les palanques d’emergències, les portes s’han obert i tothom ha anat baixant a la via. Alguns tenien cops, altres estaven sagnant", ha afegit.

Els serveis d’emergència han arribat uns 25 minuts després de l’accident i han aprofitat un "petit camí" que hi ha per accedir fins al lloc de la col·lisió i començar a evacuar els ferits. "Ens han anat posant a tots en un descampat de la zona", explica Lus. Al cap d’una estona, han arribat autocars fins a aquest punt i han començat a traslladar els viatgers. Segons ha explicat, l’accident s’ha produït en un revolt "amb poca visibilitat".

651x366 Imatge del tren després de l'accident / @lusberth Imatge del tren després de l'accident / @lusberth

El xoc ha sigut "molt aparatós", segons Calvet, i la feina comportarà dies. De fet, el dispositiu de personal de Renfe, Adif, bombers i mossos treballarà durant tota la nit a la zona per separar els combois accidentats.

S'han habilitat mesures alternatives per carreteres i també s'ha reforçat el servei de FGC per garantir el transport públic. Ara, però, és el moment d'atendre l'emergència. De moment, com a conseqüència de l'accident ferroviari, la C-55 està tallada entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa en els dos sentits per les tasques dels serveis d'emergència. El trànsit s'està desviant cap a la C-16 i s'han aixecat les barreres del peatge del quilòmetre 41. Hi ha retencions d’uns 4 o 5 km a la C-55 en els dos sentits de la direcció.

En el dispositiu dels cossos de seguretat i emergències hi participen efectius dels Bombers de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). L'avís al 112 l'ha donat un passatger a les 18.20 h, segons ha informat Protecció Civil. El president de la Generalitat, Quim torra, s'ha desplaçat fins al lloc de l'accident.

Acaba de descarrilar de nuevo el tren de @Renfe R4. Fins quan? Quants morts i ferits fan falta per invertir en aquesta via? Estic molt cabrejada. pic.twitter.com/JFlKxoEq3m — SiSter🎗CDR 🇵🇸 #FreeAssange (@Si_Ster_) 8 de febrer de 2019

⭕ Accident ferroviari entre St. Vicenç Castellet i Manresa. @semgencat informa:

1 persona morta

8 persones ferides menys greus

Diverses afectades

Alerta #ferrocat #ProteccioCivil — Protecció civil (@emergenciescat) 8 de febrer de 2019

L'estació de Manresa, hospital improvisat

El diari ARA ha aconseguit parlar amb la parella d’una de les víctimes. "Ha patit un cop fort al cap i també al costat" i estava sent atès pels serveis mèdics. Els ferits s'han anat evacuant amb autocars i també amb el tren que anava de Manresa a Barcelona, que ha donat mitja volta i, amb els ferits a dins, ha tornat a l'estació de Manresa. "Dins de l'estació hi ha Mossos, Policia Local, Bombers i ambulàncies i a fora estem els familiars dels ferits", ha explicat l'Ester, parella d'una de les víctimes lleus. A tots els ferits els hi han posat un braçalet de diferents colors, per tal d'identificar el seu nivell de gravetat. Els més greus, en porten un de color vermell, els menys greus groc i els lleus, verd.

651x366 La sortida de l'estació de Manresa on han arribat els ferits menys greus / ARA La sortida de l'estació de Manresa on han arribat els ferits menys greus / ARA

A finals de novembre es va produir un altre accident en un tram proper a la mateixa línia R4 de Rodalies. En aquella ocasió va descarrilar un tren per una esllavissada i l'accident va causar un mort i desenes de ferits. El president de Renfe ha subratllat que es tracta de dos accidents diferents i ha desvinculat aquest de qualsevol causa lligada al manteniment.