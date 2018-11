Magda tolosa, confraressa d’honor

Després d’una dilatada trajectòria de promoció i impuls a la ratafia i a la seva festa, Magda Tolosa, de la pastisseria Trias, serà nomenada aquest any confraressa d’honor. La seva aportació es pot situar a principis dels anys 90, quan va agafar la recepta de la coca de la seva padrina de Badalona i, juntament amb en Vadoret, va intentar que conservés l’aroma de la ratafia. En van fer una prova la vigília de la festa i va volar! Va ser el preludi d’una coca de gran èxit que actualment ven a carretades durant tot l’any. La Magda ha fet de la pastisseria Trias una mena d’oficina de turisme de la ratafia. N’hi té varietats de tot Catalunya i explica als seus clients les virtuts i el bon gust de la ratafia 1842 de Santa Coloma. A més, al seu establiment allotja ratafies d’arreu del món, cartells de totes les edicions de la Festa de la Ratafia i ha cedit un espai per acollir l’exposició Univers de la ratafia, que, per ara, encara no es pot ubicar en un espai municipal. Els clients de la pastisseria Trias acostumen a sortir-ne amb postals dedicades a la ratafia, amb fotos de l’Anna Selga, que la Magda els reparteix gratuïtament. Un espai on la ratafia és devoció.