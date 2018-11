Premi a la millor ratafia casolana

Des del primer any, la Festa de la Ratafia ha tingut també el concurs de ratafies casolanes, que premia la millor de l’any. Enguany se n’hi han presentat 254 -rècord fins avui- d’arreu de Catalunya i també de llocs tan llunyans com Nova Zelanda, Toronto o Polònia. Els seus autors no són catalans residents a l’estranger sinó persones que s’han animat a fer-ne després que per diverses raons van conèixer la beguda.

Jurat d’experts

El concurs es divideix en dues fases. En la primera, un jurat de quaranta membres avalua totes les ratafies i en selecciona deu que passen a la final. En aquesta fase, qui les puntua és un jurat de cinc experts que canvia cada any. Enguany són Mar Calpena, periodista gastronòmica i bartender ; Xavier Codina, de Ratafia Russet; Bernat Guixer, d’El Celler de Can Roca; Paula Molés, periodista gastronòmica; i Natàlia Roig, sommelier.

Encara que sobre gustos no hi hagi res escrit, en matèria de ratafies hi ha unes pautes que els jurats segueixen. Són l’aspecte general, el color, el filtratge, l’equilibri d’olors, gust i harmonia al paladar.L’anunci de la millor ratafia casolana es farà en el transcurs del sopar de demà i es podrà seguir a través del canal de YouTube de la Confraria, Ratafia TV, que emetrà la festa en directe amb entrevistes i connexions amb els diferents espais. El guanyador s’emportarà la Garrafa d’Or i un viatge, gentilesa de l’empresa Petroselva.

També s’atorguen la Garrafa de Plata i de Bronze per al 2n i 3r classificats. A més, es premia la millor ratafia local amb l’edició especial i limitada de 200 ampolles que es vendran exclusivament durant el Mercat de les Herbes de la Ratafia de la primavera que ve.

Ratafies úniques Aquest any la Confraria ha elaborat tres ratafies úniques (que no estan en venda) per denunciar la manca de llibertats a Catalunya. Una és la reivindicativa Ratafia per la Llibertat, que col·labora amb les persones preses i exiliades. També ha fet la Waterloo, a partir d’una recepta de l’avi del president Carles Puigdemont, que va ser confrare d’honor el 2016, i la ratafia Prat de la Riba, feta segons la recepta manuscrita de qui va ser el primer president de la Mancomunitat de Catalunya.