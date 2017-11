Una tradició amb gust de futur

La Festa de la Ratafia va començar la seva maceració en l’època de canvi que va venir després de la mort de Franco. En la incipient democràcia, els joves van començar a demostrar interès a participar en la vida social de Santa Coloma de Farners, més enllà del moviment escolta que els havia acollit fins llavors. Els Dàlmates, l’Esquitx i els Voltamons eren alguns dels grups locals, als quals s’ha d’afegir els que es reunien sovint al bar Sport, que tenien per costum regar els seus àpats i sortides amb ratafia, possiblement procedent de can Xevi Puigverd de Vilobí. Els joves buscaven una alternativa a les festes tradicionals i, entre partides de cartes i glops de ratafia, van organitzar un concurs durant la festa major de Santa Coloma de l’any 1982 per veure qui feia la millor ratafia. Aquest és l’origen de la Festa i el Concurs de la Ratafia de Santa Coloma de Farners.

Del licor a la festa

L’any 1984 la festa ja té entitat i s’hi suma la fira de ratafies i la fira de productes artesans. És una activitat que aglutina molta gent a finals dels 80, per això rep el sobrenom de la festa major petita. El Jovent del Poble, l’entitat organitzadora de l’esdeveniment, a més d’activitats anuals, organitza una festa carregada d’actes: ball, teatre, concurs d’aparadors, xerrades, exposicions d’herbes, mostres d’artistes joves, concurs de pastissos… La festa tindrà alts i baixos, els seus punts àlgids, però ja serà imparable.

L’any 1997, a més, es troben a Santa Coloma les receptes de ratafia més antigues de Catalunya, que havia escrit un colomenc: Francesc Rosquelles. Als 90 la Festa de la Ratafia ja s’havia convertit en l’esdeveniment cultural més singular i estimat pels colomencs, un símbol d’identitat i cohesió social.

L’any 2006, el del 25è aniversari, es va publicar el llibre La Festa de la Ratafia. 25 anys, a càrrec de Marc Alsina, on se’n feia un repàs exhaustiu. Des de llavors, la festa comença a prendre una dimensió que trenca fronteres. Es conviden territoris relacionats amb les begudes espirituoses i es fan propostes més innovadores, com la infusió de ratafia o la coca de ratafia. També s’internacionalitza la fira i es duen a terme estudis i intercanvis amb productors d’altres països. Avui la festa ha esdevingut un gran aparador per mostrar tot el que cal saber sobre la ratafia, i atreu gent de totes bandes que tenen interès per aquesta beguda. S’hi fan tota mena de presentacions de les innovacions del sector. L’exitós model de festa ha coincidit amb un moment daurat d’aquest licor català. Les aportacions de Santa Coloma han contribuït a fer-lo visible i donar-li ressò.

La festa ha fet una aposta per contribuir a conèixer l’entorn, mostrant que abans de la maceració d’aquest licor, cal anar al bosc a buscar tots els ingredients que li donaran el gust característic i genuí de cada territori. La filosofia de la ratafia contribueix a unir generacions, ja que els joves s’interessen cada cop més per aquesta beguda i els més ancians tenen moltes coses per explicar. Durant la Festa de la Ratafia, Santa Coloma de Farners continua difonent el passat d’aquest extraordinari licor i projectant-lo al futur com a exemple de cultura popular.