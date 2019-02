Un mòbil plegable per celebrar 10 anys de vida

Des que van començar a deixar-se veure els primers prototips de dispositius amb pantalla plegable, teníem dos dubtes: quan es començaran a vendre i a quin preu. Gràcies a Samsung ja tenim les primeres respostes: d’aquí un parell de mesos i el doble que un smartphone de gamma alta. Si més no, és el cas del Galaxy Fold, el terminal amb què Samsung va sorprendre dimecres passat en la celebració dels 10 anys de la gamma Galaxy de telèfons intel·ligents, que porta venuts 2.000 milions d’aparells. El Fold té una pantalla de 4,4 polzades que es pot desplegar per transformar-lo en una tauleta de 7,3 polzades més aviat quadrada, on es poden mostrar simultàniament fins a tres aplicacions Android. L’aparell, més prim del que seria d’esperar, té sis càmeres -tres al darrere, dues al davant i una a dins-, 12 gigabytes de RAM i dues bateries. Però els 2.000 euros que costarà quan surti a la venda a finals d’abril no estan a l’abast de tothom.

La resta dels mortals estaran més interessats en els Galaxy S10, els nous smartphones de Samsung de format convencional. Després de quatre cicles anuals de producte oferint el corresponent model emblemàtic amb pantalla corbada de dues mides diferents, aquest any la marca amplia el ventall, afegint als previsibles S10 (6,1 polzades) i S10+ (6,4 polzades) la variant S10e, amb pantalla plana de 5,8 polzades, més econòmica, per fer front a la competència de les marques xineses, i encara una quarta opció més grossa i compatible amb les futures xarxes mòbils de cinquena generació, l’S10 5G de 6,7 polzades.

Avantatges del nou model

El quadre adjunt resumeix les diferències entre els tres models disponibles -el 5G no es vendrà fins després de l’estiu- i el seu predecessor S9+. El primer aspecte destacable és l’increment de la mida de la pantalla sense que el telèfon sigui més gros, gràcies al fet que el marc superior s’ha reduït a la mínima expressió fent un forat a la pantalla per a la càmera frontal, que en el cas de l’S10+ són dues. De fet, els nous models són una mica més petits, prims i lleugers que els anteriors. Tots quatre comparteixen la nova tecnologia de pantalla Amoled dinàmica, que millora la qualitat d’imatge dels S9, que ja era excepcional. Els negres són encara més negres, els colors més reals i la proporció de llum blava s’ha rebaixat. Els S10 són els primers smartphones compatibles amb el sistema HDR10+ de vídeo amb rang dinàmic ampliat que ja ofereixen alguns serveis de streaming com el d’Amazon.

Aquesta no és l’única novetat que hi ha a la pantalla dels S10: el terç inferior porta integrat un lector dactilar ultrasònic per desbloquejar l’aparell i per identificar-se en aplicacions com la plataforma de pagament Samsung Pay. La tecnologia, aportada en primícia per Qualcomm, llegeix l’empremta de manera tridimensional i ofereix més fiabilitat que els lectors òptics d’altres marques, fins al punt que Samsung sembla que ha perdut interès pels mètodes biomètrics dels telèfons anteriors, com el reconeixement facial i d’iris. La variant S10e és l’única que no té el lector dactilar a la pantalla; el porta en un costat, com els Xperia de Sony.

La tendència general del mercat a incrementar la quantitat de càmeres també és visible en els Galaxy S10. Fins i tot el model més senzill, l’S10e, en porta tres: dues al darrere i una al davant. I d’aquí cap amunt: quatre l’S10 i cinc l’S10+, que combina les tres posteriors amb dues de frontals per aconseguir efecte de profunditat de camp fins i tot en les selfies. En tots tres casos, a més, una de les càmeres principals porta una lent ultra gran angular amb un angle de 123 graus, un camp visual molt semblant al de la visió humana, de manera que es poden fer fotografies panoràmiques disparant una sola vegada. Les funcions d’intel·ligència artificial de l’aplicació de càmera han estat entrenades amb 100 milions de fotografies professionals, i no només poden identificar 30 tipus d’escena diferents sinó que també suggereixen en temps real correccions de l’enquadrament abans de disparar. I per als aspirants a influencer, l’apli de càmera porta la majoria de les funcions d’Instagram, per publicar-hi imatges i històries directament.

Els S10 també ofereixen la tecnologia més avançada de connexió a internet, si més no fins que arribi el 5G: els mòdems de categoria 20 permeten descarregar dades a velocitats de fins a dos gigabits per segon, sempre que la xarxa 4G sigui compatible. També són els primers telèfons homologats per al nou estàndard wifi6, que pot assolir velocitats de fins a 1,2 Gbps. Finalment, l’energia de la bateria es pot compartir: a més de carregar-se sense fils, els S10 poden carregar sense fils un altre aparell, sigui un altre telèfon o bé algun dels accessoris que Samsung també va presentar: uns auriculars, un rellotge intel·ligent i un braçalet d’exercici. És veritat que el Mate 20 Pro de Huawei ja oferia aquesta funció, però els S10 tenen una cosa que ja comença a ser una raresa: una sortida minijack d’auriculars. Samsung segueix sense renunciar a res.