El cervell reconeix el contingut emocional dels emojis, segons un estudi de la UdL i l'IRBLleida

Quin impacte té enviar una emoticona amb una cara somrient o trista en l'altra persona? Els emojis són percebuts pel cervell de manera similar a les fotografies d'imatges reals i, per tant, provoquen emocions. Així ho afirma una recerca puntera de la Universitat de Lleida (UdL) i l'IRBLleida que acaba de publicar la prestigiosa revista 'Psychological Research'.

El catedràtic de personalitat i psicopatologia de la UdL Anton Aluja, que coordina l'estudi, ha subratllat que la investigació és la primera "que valora el contingut emocional dels emojis utilitzant mesures psicofisiològiques". D'aquesta manera, la recerca, en la qual han col·laborat prop de 200 voluntaris, ha permès confirmar que el cervell reconeix les emocions agradables i desagradables que volen reproduir.

L'impacte emocional s'avalua a través del reflex d'ensurt ('startle reflex') mesurat amb dos elèctrodes que es posen sota un ull, en contacte amb l'orbicular ('musculus orbicularis oculi'). Quan la persona rep un estímul acústic de 105 decibels de certa intensitat, aquest múscul es contrau de manera molt ràpida, en només 50 mil·lisegons. En aquest reflex d'ensurt hi estan implicades moltes estructures cerebrals com l'amígdala, l'hipocamp o la circumvolució del cos callós, que s'inclouen en el sistema límbic, relacionat amb les emocions.

El grup de recerca en neurocognició, psicobiologia de la personalitat i genètica de la conducta -liderat pel doctor Aluja- ha fet proves a 190 voluntaris (144 dones i 46 homes) per avaluar el reconeixement d'una trentena de cares d'emojis, igual que es fa amb fotografies de cares humanes o les imatges ponderades del sistema estandarditzat internacional IAPS. Aquestes proves han confirmat que el cervell reconeix les emocions agradables i desagradables que volen reproduir les emoticones.

Després, els investigadors han fet registres electromiogràfics a un grup més reduït, de 53 voluntaris, per veure la resposta del reflex acústic de sorpresa. El grup de recerca ha demostrat que la visió d'expressions afectives d'emojis facials modula aquesta resposta automàtica, igual que fan les imatges reals. "Si prèviament a l'estímul acústic l'individu contempla una imatge agradable, el múscul es contreu menys que si la imatge és desagradable, que es contreu més. Per tant, és possible avaluar de manera involuntària i objectiva l'impacte emocional en el cervell", ha explicat el doctor Aluja.